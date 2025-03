Split Fiction: Koop-Hit beeindruckt mit diesen drei Weltrekorden

Mit einer Mischung aus Science-Fiction und Fantasy, erzählt durch zwei spielbare Hauptfiguren, ist „Split Fiction“ nach „It Takes Two“ und „A Way Out“ der neuste Erfolgstitel des Entwicklers Hazelight Studios.

Das Spiel bietet sowohl lokale Koop-Partien als auch einen Online-Modus mit „Friend’s Pass“-System. Insgesamt scheint das Werk bei den Spielern gut anzukommen, wie die Statistiken offenbaren.

Drei Weltrekorde nach Veröffentlichung

Bereits in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung erreichte „Split Fiction“ mehrere Bestmarken. Laut Guinness World Records wurde es zum meistgespielten lokalen Koop-Spiel auf Steam mit 197.434 gleichzeitig aktiven Nutzern.

Darüber hinaus brach es zwei Verkaufsrekorde: Innerhalb von 48 Stunden wurden über eine Million Exemplare verkauft – mehr als bei jedem anderen Spiel mit lokaler Koop-Funktion. Auch innerhalb der ersten Woche (2 Millionen) konnte kein anderer Titel im selben Genre vergleichbare Verkaufszahlen vorweisen.

Die Rekorde in der Übersicht:

Meistgespieltes lokales Koop-Videospiel auf Steam mit 197.434 gleichzeitigen Spielern.

Meistverkauftes lokales Koop-Videospiel innerhalb von 48 Stunden nach Veröffentlichung mit einer Million verkauften Einheiten.

Meistverkauftes lokales Koop-Videospiel innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung.

Was macht den Titel so besonders?

In „Split Fiction“ schlüpfen zwei Spieler in die Rollen der Schriftstellerinnen Zoe und Mio, die in einer fiktiven Rahmenhandlung in eine Maschine geraten, die ihre Ideen stiehlt. Die beiden Figuren stehen für unterschiedliche Genres: Zoe schreibt Fantasy-Geschichten, während Mio Science-Fiction-Romane verfasst. Im Spielverlauf bewegen sich die Charaktere durch Level, die jeweils Elemente aus ihren literarischen Werken aufgreifen.

Spieler erleben das Geschehen in „Split Fiction“ aus zwei Perspektiven und sind auf Zusammenarbeit angewiesen, da jede Figur eigene Fähigkeiten besitzt. Dies führt zu einem hohen Wiederspielwert, insbesondere durch die Möglichkeit, die Rollen zu tauschen und Herausforderungen aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Auch die Wertungen überzeugten

„Split Fiction“ wurde von der Fachpresse überwiegend positiv aufgenommen. Die Bewertungsplattform Metacritic führt den Titel mit einem Durchschnittswert von 91 Punkten aus über 98 Rezensionen. Damit wurde für den Publisher EA ein jahrelanger Negativtrend durchbrochen.

In unserem Test kam Franziska zum Ergebnis, dass das Spiel besonders durch die ideenreichen Level und die Dynamik der Koop-Elemente überzeugt. „Wer sich immer wieder Neues in Videospielen wünscht und eine Geschichte zwischen Fabelwesen und Weltraumschlachten erleben will, ist hier genau richtig“, lautete das Fazit.

„Split Fiction“ könnte ebenfalls im Kino landen. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass es im Hollywood regelrecht zu einem Bieterkrieg in Bezug auf die Rechte gekommen sein soll.

