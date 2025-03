Star Wars: Erste Screenshots zeigen das Strategiespiel von Respawn Entertainment – Leak

Respawn Entertainment arbeitet gemeinsam mit Bit Reactor an einem neuen Strategiespiel im „Star Wars“-Universum, das auf der Star Wars Celebration 2025 offiziell enthüllt wird. Doch jetzt sind erste Screenshots aufgetaucht, die einen Einblick in das Projekt gewähren.

Respawn Entertainment, die zuletzt die beiden „Star Wars“-Abenteuer „Jedi: Survivor“ und „Jedi: Fallen Order“ abgeliefert haben, werkeln in Zusammenarbeit mit Bit Reactor aktuell an einem rundenbasierten Strategiespiel im Krieg-der-Sterne-Universum. Eine offizielle Enthüllung wurde bereits für die diesjährige Star Wars Celebration bestätigt.

Doch schon jetzt können interessierte Spieler einen Blick auf das „Star Wars“-Strategiespiel werfen: So ist jetzt eine Reihe von Screenshots aufgetaucht, die einen kleinen Vorgeschmack auf das Gameplay und auch auf die Benutzeroberfläche des Titels gewähren. Das Bildmaterial stammt dabei von einem Bit-Reactor-Mitarbeiter.

Screenshots zum Star-Wars-Strategiespiel von Respawn aufgetaucht

Entdeckt wurden die Screenshots zum „Star Wars“-Taktikspiel von MP1st im Portfolio des besagten Mitarbeiters. Demnach stammen die Bilder aus einer frühen Version des Spiels aus Mitte 2023, als das Projekt noch den Codenamen Bruno trug. Dennoch vermitteln die Screenshots einen guten Eindruck davon, was die Spieler wohl erwarten können.

Die Screenshots zeigen für Strategiespiele typische Elemente wie eine isometrische Perspektive, Gruppen von Einheiten und entsprechende Benutzeroberflächen. Zu sehen sind außerdem zwei Mandalorianer und ein Droide, die sich in einem Gefecht mit Sturmtrupplern befinden. Ein weiteres Bild präsentiert ein Hauptquartier, von dem aus Spieler offenbar auf wichtige Funktionen wie Waffenkammer, Holotisch, Spezialeinheiten und Schwarzmarkt zugreifen können.

Offizielle Ankündigung erfolgt im April

Da die Screenshots zum „Star Wars“-Strategiespiel bereits älter sind, ist davon auszugehen, dass sich die optische Präsentation mittlerweile etwas verändert hat. Dennoch bietet das Bildmaterial einen ersten Eindruck der Spielmechanik, die wohl weitestgehend unverändert sein dürfte. Da die gezeigte Benutzeroberfläche zudem Controller-Tasten enthält, ist davon auszugehen, dass der Titel neben dem PC auch für Konsolen veröffentlicht wird.

Schlauer werden „Star Wars“- und Strategie-Fans wohl am 19. April 2025 sein: An diesem Tag werden Respawn und Bit Reactor ihr gemeinsames Projekt offiziell vorstellen. Bei dem noch jungen Studio Bit Reactor handelt es sich übrigens um echte Strategieexperten, die in der Vergangenheit bereits an der „Civilization“- und „XCOM“-Reihe gearbeitet haben. Leiter des Teams ist der Spielebranchen-Veteran Greg Foertsch.

Weitere Meldungen zu Star Wars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren