The First Berserker Khazan: Zu schwer trotz Easy-Modus? Entwickler reagieren auf Fan-Feedback

Mit „The First Berserker: Khazan“ ist in dieser Woche ein neues Soulslike erschienen, das im Vergleich zu anderen Vertretern des herausfordernden Subgenres einen Easy-Modus bietet. Dennoch hatten viele Spieler Schwierigkeiten. Darauf hat Entwickler Neople mit einem Balancing-Patch reagiert.

Seit dem 27. März 2025 ist „The First Berserker: Khazan“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Wie die ersten Test-Wertungen bereits gezeigt haben, ist es Entwickler Neople gelungen, ein gutes Action-Rollenspiel abzuliefern. Bereits im Vorfeld versprachen die Macher, dass es sich bei dem Titel um „mehr als nur ein Soulslike“ handeln wird.

Um möglichst viele Spieler anzusprechen, haben sich die Entwickler zudem dafür entschieden, auch einen Easy-Modus anzubieten, der auf Wunsch aktiviert werden kann. Allerdings hatten viele Spieler auch nach dem Wechsel zum leichten Schwierigkeitsgrad ihre Probleme, sodass sich Neople dazu entschieden hat, mit einem Balancing-Patch, der bereits veröffentlicht wurde, nochmal nachzubessern.

Balancing-Patch passt Schwierigkeitsgrad im Easy-Modus an

Wie Neople in einer Entwicklernotiz zum Release des Spiels und zum ersten Update bekannt gegeben hat, wurde der Easy-Modus noch einmal angepasst, um das Spielerlebnis einfach zu gestalten. So erleiden die Spieler auf dem leichten Schwierigkeitsgrad ab sofort weniger Gesundheits- und Ausdauerschaden, was vor allem für Spieler, die viel auf das Blocken von Angrfiffen setzen, hilfreich sein dürfte. Außerdem wurde der Schaden erhöht, der den Gegnern zugefügt wird.

„Obwohl wir verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung des Schwierigkeitsgrades anbieten, haben wir viel Feedback von Spielern erhalten, die selbst nach dem Wechsel zum einfachen Modus als letztem Ausweg bestimmte Herausforderungen nicht bewältigen konnten“, heißt es seitens der Entwickler. Sie hoffen, dass die Änderungen „mehr Spielern Spaß am Spiel ermöglichen, ohne die zentrale Herausforderung und Zufriedenheit, um die Khazan aufgebaut ist, zu beeinträchtigen.“

Unabhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad wurden zudem die beiden Bosse Viper und Maluca abgeschwächt: Vor allem Viper hatte bereits den Spitznamen „Neulings-Crusher“ erhalten und die Entwickler haben festgestellt, dass dieser Kampf „die Spieler bei der Eingewöhnung ins Spiel übermäßig belastete“. Und auch die Begegnung mit Maluca wurde angepasst, nachdem das Feedback gezeigt habe, dass viele Spieler den Boss „doppelt so herausfordernd fanden wie Rangkus, den vorherigen Boss“.

Doch obwohl der Schwierigkeitsgrad leicht reduziert wurde, haben die Entwickler sichergestellt, „dass die Grundwerte Herausforderung und Erfolg erhalten bleiben“. Zudem wird man in zukünftigen Updates noch weitere Verbesserungen und Änderungen am Spiel vornehmen, die anhand der vielen Vorschläge, die man von den Spielern erhalten hat, entstehen. In der nächsten Woche könnte womöglich schon das nächste Update erscheinen.

Zudem hat Neople bekannt gegeben, dass man bereits an einem ersten, kostenlosen DLC-Inhaltsupdate für „The First Berserker: Khazan“ arbeitet, dessen Veröffentlichung für den Mai geplant ist. Details wollen die Entwickler bekannt geben, sobald die Arbeiten sich der Fertigstellung nähern.

