The Last of Us Staffel 2: Änderungen bei Abby – Plottwist trifft euch viel früher

The Last of Us Staffel 2:

Wie schon in der ersten Staffel wird auch die kommende Season von "The Last of Us" einige Unterschiede zur Spielvorlage aufweisen. Einer davon betrifft den Auftritt von Abby.

Nur noch wenige Tage trennen die Fans mit ihrem Wiedersehen der TV-Adaption von „The Last of Us“. Bereits ab dem 14. April 2025 geht die zweite Staffel der HBO-Serie hierzulande bei WOW und Sky ins Rennen.

Wie schon bei den ersten Folgen wird auch Season zwei von „The Last of Us“ einige Änderungen im Vergleich zu den Spielen einführen. Neil Druckmann, Studio Head von Entwickler Naughty Dog und Co-Showrunner der TV-Adaption, verriet bei einer Pressekonferenz, dass das Geheimnis um die Figur Abby, gespielt von Kaitlyn Dever, in der Serie schneller als im Spiel gelüftet wird.

Vorsicht! Es folgen sowohl mögliche Spoiler für die „The Last of Us“-Spiele als auch für die Serie!

Auftritt von Abby musste abgeändert werden

„Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Abby, so dass man sofort eine Verbindung zu ihr aufbaut, weil man als sie überlebt, durch den Schnee rennt und gegen Infizierte kämpft“, erklärte Neil Druckmann auf einer Pressekonferenz zu „The Last of Us“. „Wir können bestimmte Dinge zurückhalten und sie zu einem Geheimnis machen, das erst später in der Geschichte gelüftet wird.“

Dies würde jedoch in der Serie nicht funktionieren, da die Zuschauer erstens nicht Abby spielen könnten. Darüber hinaus müsste man lange warten, bis der Zusammenhang von Abby, Ellie und Joel offenbart werden würde.

„Es würde wahrscheinlich zwischen den Staffeln gespoilert werden und das wollten wir nicht“, so Druckmann weiter. „Aus diesen Gründen erschien es uns angemessen, dies vorzuziehen und dem Zuschauer diesen Kontext gleich zu Beginn zu geben.“

Verbindung war im Spiel noch ein Geheimnis

„Wenn wir uns an eine sehr ähnliche Zeitlinie halten würden, müssten die Zuschauer sehr, sehr lange warten, um den Zusammenhang zu erfahren“, so Druckmann. So soll der Charakter Abby in der Serie eingeführt und ihre Verbindung zu Joel und Ellie gleich aus dem „Off“ erklärt werden. Wie dies genau aussehen soll, wurde jedoch noch nicht verraten. Es könnte sich dabei etwa um ein Voice-Over oder einen Rückblick handeln.

Zuletzt hatte die Darstellerin von Abby, Kaitlyn Dever, enthüllt, dass sie ursprünglich für eine ganz andere Rolle in „The Last of Us“ vorgesehen war. Allerdings liegt dies bereits rund zehn Jahre zurück, als das Spiel noch als Film auf die Leinwand gebracht werden sollte.

