The Legend of Zelda: Plant Nintendo eine Filmtrilogie? Erste Infos zu Handlung und Drehort

Nachdem gestern der Starttermin für den „The Legend of Zelda“-Film enthüllt wurde, sind jetzt erste Details zur Handlung bekannt. Außerdem steht fest, wann und wo die Dreharbeiten beginnen werden. Zudem könnte Nintendo Gerüchten zufolge eine Trilogie planen.

Nach „Meisterdetektiv Pikachu“ und dem überaus erfolgreichen „Der Super Mario Bros. Film“, bei dem es sich um die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten handelt, arbeitet Nintendo aktuell gemeinsam mit Sony Motion Pictures an einem Realfilm zu „The Legend of Zelda“, dessen Starttermin erst gestern offiziell bekannt gegeben wurde,

Mittlerweile stehen auch erste Informationen zum Live-Action-Film bereit, die einen Vorgeschmack auf die Handlung der Adaption vermitteln und zudem verraten, wann und wo die Dreharbeiten starten werden. Zudem gibt es Gerüchte, dass Nintendo angeblich plant, „The Legend of Zelda“ als eine Trilogie in die Kinos zu bringen.

Drehstart im November in Neuseeland und erste Details zur Handlung

Die neuen Informationen (via VGC) zum „The Legend of Zelda“-Film stammen von der Webseite Production List. Dabei handelt es sich um einen Tracking-Dienst der Film & Television Industry Alliance. Den Angaben zufolge werden die Dreharbeiten zum Leinwand-Abenteuer von Link im November dieses Jahres starten und bis April 2026 andauern. Als Drehort haben sich die Verantwortlichen für Neuseeland entschieden.

Zur Handlung liefert die Inhaltsangabe folgende Details: „The Legend of Zelda folgt Link, einem jungen Krieger, der das magische Königreich Hyrule vor den Mächten der Dunkelheit beschützen soll. Das Land wird von Ganon bedroht, einem skrupellosen Kriegsherrn, der auf der Suche nach der Triforce ist – einem uralten Relikt, das grenzenlose Macht verleihen soll.“

„Um ihn aufzuhalten, muss Link eine gefährliche Reise antreten, gegen monströse Kreaturen kämpfen, tückische Verliese erkunden und knifflige Rätsel lösen, um heilige Artefakte zu finden, die ihm bei seiner Suche helfen können.“

Nintendo plant The Legend of Zelda angeblich als Filmtrilogie

Doch womöglich könnte es nicht nur bei einem „The Legend of Zelda“-Film bleiben: Wie der bekannte und in der Regel als gut informierte Hollywood-Insider Daniel Richtman in Erfahrung gebracht haben möchte, plant Nintendo eine Trilogie. Demnach sollen die Hauptrollen direkt für drei Filme vergeben werden, die über einen Zeitraum von insgesamt sechs Jahren erscheinen sollen.

Zunächst einmal steht aber der erste Film an, dessen Kinostart für den 26. März 2027 vorgesehen ist. Zu den Darstellern liegen bislang noch keine Informationen vor. Bekannt ist nur, dass die Verantwortlichen vor allem mit „Zelda“-Schöpfer Shigeru Miyamoto, der auch als Produzent agieren wird, eng zusammenarbeiten werden. Neben Miyamoto wird außerdem auch Avi Arad, der ehemalige CCO von Marvel Entertainment als Produzent beteiligt sein. Für die Regie zeichnet sich Wes Ball („Maze Runner“) verantwortlich.

