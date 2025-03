Warhammer 40.000 Space Marine 2: Aus nach Ankündigung von Teil 3? Entwickler äußern sich zum Post-Launch-Support

Vor zwei Wochen kündigte Focus Entertainment „Warhammer 40.000: Space Marine 3“ an, doch was bedeutet das für den anhaltenden Support des nach wie vor beliebten zweiten Teils der Actionspiel-Reihe? Dazu lieferten die Verantwortlichen jetzt eine offizielle Stellungnahme.

Im vergangenen Jahr veröffentlichten Publisher Focus Entertainment und Entwickler Saber Interactive „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ und lieferten einen echten Überraschungshit ab: Das Actionspiel konnte einen überaus erfolgreichen Launch hinlegen und die Spielerzahlen konnten zuletzt die Grenze von sechs Millionen übertreffen.

Aufgrund des Erfolgs ist es nicht verwunderlich, dass die Verantwortlichen bereits an einer Fortsetzung arbeiten und so wurde „Warhammer 40.000: Space Marine 3“ vor etwa zwei Wochen offiziell angekündigt. Das wirft jedoch die Frage auf, wie es mit dem Post-Launch-Support des zweiten Teils weitergeht. Doch Fans können beruhigt sein, wie Focus Entertainment jetzt in einer Stellungnahme versicherte.

Space Marine 2 wird auch weiterhin unterstützt

In den offiziellen Foren schrieb der Publisher: „Um es klarzustellen: Space Marine 3 bedeutet nicht das Ende der Entwicklung von Space Marine 2. Ganz im Gegenteil. Es gibt keine Teamwechsel, niemand gibt das Spiel auf, und unsere Pläne, Space Marine 2 mit weiteren tollen Inhalten zu versorgen, bleiben bestehen.“ Demnach können sich Fans auch weiterhin auf viele neue Inhalte freuen, darunter auch eine „neue Klasse, mehr Operationen, Nahkampfwaffen und vieles mehr!“

Außerdem versprechen die Verantwortlichen auch einige „Überraschungen, von denen selbst Dataminer noch nichts wissen.“ Zur bestätigten Entwicklung von „Warhammer 40.000: Space Marine 3“ heißt es: „Diese Ankündigung markiert lediglich den Beginn eines neuen Projekts, dessen Veröffentlichung noch Jahre entfernt ist. Wir haben eine Entscheidung getroffen und den Prozess gerade erst begonnen.“

Entwickler lieferten bereits einen Ausblick auf kommende Inhalte

Was die Spieler von „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ im Laufe des Jahres erwarten können, gaben die Entwickler bereits Anfang Januar bekannt. Zudem wurde erst im Februar das große „Datavault“-Update veröffentlicht, das unter anderem auch einen höheren Schwierigkeitsgrad für den PvE-Modus enthielt. Doch Vielspieler war die neue Herausforderung nicht knackig genug, sodass Saber sich bereits über eine Lösung, die auch Gelegenheitsspieler zufrieden stellt, nachdenkt.

Zuletzt sorgte außerdem auch ein zeitlich begrenztes Event für einen Aufruhr unter den Spielern, die befürchteten, „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ könnte zu einem Live-Service-Spiel mutieren. Doch die Entwickler entschuldigten sich bei den Fans und zerstreuten die Sorgen. Zudem erhielten die Spieler eine Wiedergutmachung in Form der zuvor nur begrenzt erhältlichen Belohnungen.

