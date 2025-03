Xbox-Spiele auf PS5: Ein voller Erfolg? Verkaufszahlen analysiert

Auf der PS5 verweilen mittlerweile einst exklusive Xbox-Spiele. Doch wie erfolgreich sind sie auf dieser Plattform, vor allem in Hinblick auf die oft hohen Positionierungen in den Charts? Neue Daten von Alinea Analytics zeichnen ein gemischtes Bild.

Microsofts Strategie, vormals exklusive Xbox-Spiele auch auf (einst) konkurrierenden Plattformen wie der PlayStation zu veröffentlichen, markierte einen grundlegenden Wandel in der Positionierung des Unternehmens innerhalb der Spielebranche. Doch wie gut laufen die Ports auf der PS5?

Das Analyseunternehmen Alinea Analytics hat sich die Situation genauer angeschaut. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, welche Art von Spielen auf der neu unterstützten Plattform besonders erfolgreich ist – und welche Games weniger Resonanz finden. Die Zahlen von Alinea Analytics basieren auf Schätzungen, gelten aber recht genau.

Deutliche Unterschiede bei den Verkaufszahlen

Laut Alinea Analytics verzeichnete das kooperative Piratenspiel “Sea of Thieves” mit rund 1,8 Millionen verkauften Einheiten auf der PlayStation 5 bislang die höchsten Absatzzahlen unter den Xbox-Ports. Auch “Grounded”, ein weiteres kooperatives Spiel von Obsidian Entertainment, konnte mit etwa 432.200 verkauften Exemplaren solide Ergebnisse erzielen.

Bei einem Vergleich mit den Steamzahlen ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Allerdings hatten PC-Spieler einen ebenso deutlichen Vorsprung. Zudem deutet sich schon hier an, welches Genre auf der Konsole mehr punkten kann.

Zusammen kommen die PS5- und PC-Versionen von „Sea of Thieves“ und „Grounded“ auf rund 15 bzw. 5 Millionen Verkäufe. Bei einem Vergleich der Zahlen wird zudem deutlich, dass auf der PS5 anteilmäßig etwas mehr Spieler zum Piratenabenteuer als zum Obsidian-Adventure tendieren.

Weniger erfolgreich waren narrative oder genre-spezifische Titel: “Hi-Fi Rush”, ein rhythmusbasiertes Actionspiel von Tango Gameworks, erreichte den Analysten zufolge rund 137.000 Verkäufe auf der PS5, während “Pentiment”, ein historisches Adventure, lediglich auf 14.000 verkaufte Exemplare kommt. Ebenfalls verhalten verlief der Start von “Age of Mythology: Retold”, das in einem kürzeren Beobachtungszeitraum aber immerhin rund 41.000 Mal verkauft wurde.

Auch hier zeigt ein Vergleich mit den PC-Versionen große Unterschiede:

Kleinere Nischenspiele haben auch auf der PS5 keine große Durchschlagskraft. Vor allem das gefeierte „Hi-Fi Rush“ fand überraschend wenige Abnehmer.

Käuferverhalten auf der PlayStation

Die Daten zeigen letztlich, dass sich PlayStation-Spieler besonders für kooperative Spieleformate interessieren. So haben je nach Spiel zwischen rund 37 und 47 Prozent der Käufer von “Sea of Thieves” auch Titel wie “Dead by Daylight”, “Destiny 2”, “Among Us” oder “It Takes Two” gespielt. Ein weiteres Drittel griff zu “Helldivers 2”.

Spieler von „Sea of Thieves“ fühlen sich offenbar vom kooperativen Ansatz angezogen.

Auffällig ist zudem, dass es auf der PlayStation Unterschiede beim Erwerb mehrerer Xbox-Spiele gibt. Nur etwa 8,1 Prozent der “Sea of Thieves”-Spieler haben zusätzlich “Grounded” erworben. Umgekehrt zeigt sich allerdings, dass 29 Prozent der “Grounded”-Spieler auch “Sea of Thieves” besitzen.

Die komplette Auswertung mit weiteren Ergebnissen hält Alinea Analytics hier bereit.

Weitere Xbox-Spiele folgen in diesem Jahr

Microsoft plant, den begonnenen Weg fortzusetzen. Im April sollen mit “Indiana Jones und der Große Kreis” und “Forza Horizon 5” zwei weitere prominente Titel auf der PlayStation erscheinen. Die bisherigen Ergebnisse bei den Vorbestellungen lassen vermuten, dass beide Titel gute Chancen auf hohe Verkaufszahlen haben.

Langfristig verfolgt Xbox offenbar das Ziel, sich als plattformübergreifender Softwareanbieter zu etablieren. Der Fokus liegt auf einem diversifizierten Einnahmemodell, das sowohl Abo-Dienste wie den Game Pass als auch den Direktverkauf über Drittplattformen berücksichtigt. Damit könnte sich Xbox stärker von der traditionellen Hardwarebindung lösen, auch wenn eine neue Hardware durchaus geplant ist.

Ob diese Strategie nachhaltig erfolgreich ist, bleibt abzuwarten. Offen ist in diesem Zusammenhang auch, ob oder wann größere Franchise-Marken wie “Halo” oder “Gears of War” im PlayStation-Store landen. Einschlägige Gerüchte gibt es seit Monaten. Gleiches gilt für „Starfield“, dessen PS5-Version keine allzu unsichere Wette zu sein scheint.

Weitere Meldungen zu Microsoft Gaming, PS5.

