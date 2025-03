Ab 2,49 Euro: Sympathisches Fantasy-Adventure im PSN um bis zu 90 Prozent reduziert

Aktuell lockt der PlayStation Store mit tausenden Angeboten. Darunter einem Fantasy-Adventure, in dem die Spieler in der Rolle eines Mausbarden vor der Aufgabe stehen, ihre wahre Liebe zu retten.

Den Start in den Frühling begehen die Verantwortlichen von Sony mit zahlreichen Schnäppchen im PlayStation Store. Im Rahmen des großen Spring-Sales sanken nämlich nicht weniger als 4.500 Spiele, Erweiterungen oder DLCs im Preis.

Auch Fans von Fantasy-Adventures kommen auf ihre Kosten und können sich beispielsweise „Ghost of Tale“ für kleines Geld sichern. Das Adventure des Entwicklers Seith CG erschien im Frühjahr 2018 zunächst für den PC, ehe im März 2019 die PS4 versorgt wurde. Dank des großen Spring-Sales können sich Interessenten das Adventure aktuell für 3,74 Euro sichern.

Abonnenten von PlayStation Plus sparen weitere fünf Prozent und bezahlen sogar nur 2,49 Euro. Normalerweise schlägt „Ghost of a Tale“ mit 24,99 Euro zu Buche. In beiden Fällen steht das Angebot bis zum 10. April 2025 um 0:59 Uhr zur Verfügung.

Ein Mausbarde auf einer gefährlichen Mission

In „Ghost of a Tale“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über den Mausbarden Tilo, der zu einer gefährlichen Mission aufbricht. Tilo steht vor der Aufgabe, aus den Verliesen von Burg Dieruin zu fliehen und herauszufinden, was mit seiner wahren Liebe Merra passierte.

„Ghost of a Tale“ spielt in einer Mittelalterwelt, in der Ratten über alle anderen Geschöpfe herrschen. Spielerisch kombinieren die Entwickler von Seith CG klassische Adventure-Kost mit Stealth-Mechaniken und Rollenspiel-Elementen.

Bei der Burg Dieruin handelt es sich laut Entwicklerangaben um einen gefährlichen Ort für eine kleine Maus. Da Tilo alles andere als ein Krieger ist, geht es vor allem darum, sich möglichst unbemerkt durch die Gemäuer von Dieriun zu bewegen.

„Wenn du tödlichen Gegnern, die auch noch doppelt so groß sind, entgegenblickst, sind List und Gewandtheit deine einzigen Verbündeten. Sprich mit den Bewohnern von Burg Dieruin, mache deine Feinde zu Freunden, und drehe auf deiner Mission, Merra zu finden, jeden Stein um“, führen die Entwickler aus.

Weiter Deals im PSN:

Spieler nahmen das Fantasy-Adventure positiv auf

Auf Metacritic bringt es die PS4-Version von „Ghost of a Tale“ auf eine Durchschnittswertung von 82 Punkten. Zu beachten ist, dass im Fall der PS4-Fassung lediglich sechs Reviews berücksichtigt wurden. Daher empfiehlt sich ein Blick auf die PC-Version, die nach 25 Reviews bei einer Durchschnittswertung von 75 Punkten liegt.

Deutlich besser kam „Ghost of a Tale“ bei den Spielern an. Davon zeugt die Nutzerwertung im PlayStation Store, die bei 4,4 Sternen liegt. Auf Steam wiederum wartet nach mehr als 3.800 Nutzer-Reviews das Rating „Sehr positiv“.

Weitere Meldungen zu Ghost of a Tale, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren