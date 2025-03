Assassin’s Creed Shadows: Diese Features wünschen sich die Spieler

Trotz diverser Kontroversen hatte der neueste Teil der beliebten „Assassin’s Creed“-Reihe einen recht erfolgreichen Launch. Bereits 48 Stunden nach der Veröffentlichung konnte „Assassin’s Creed Shadows“ die Marke von zwei Millionen Spielern knacken.

Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass bei dem Titel keine Wünsche offen bleiben. Auf Reddit trugen einige Nutzer nun Features zusammen, die sie gerne in dem Abenteuer von Naoe und Yasuke sehen wollen würden.

Nutzer über neue und bekannte Features

Dabei diskutierten die Spieler etwa über neue Optionen, die ihre Zeit in „Assassin’s Creed Shadows“ komfortabler gestalten würden. Aber auch Features, die aus vorherigen Teilen der Assassinen-Reihe stammen, wurden als mögliche Ideen für das Spiel im feudalen Japan eingeworfen.

Der Wunsch, zu meditieren oder zu schlafen, bis es Nacht ist, wurde von einigen Spielern genannt. Die Shinobi Naoe hat bessere Fähigkeiten in der Dunkelheit. Laut den Nutzern wäre es daher realistischer, dass sie bis zum Einbruch der Nacht wartet, um gegen ihre Feinde anzutreten.

Andere Spieler argumentieren jedoch, dass dies wohl eine bewusste Entscheidung von Ubisoft war. Die Nutzer würden sonst wohl immer nur bei Dunkelheit spielen, um die speziellen Buffs von Naoe ausnutzen zu können. In der Diskussion kam eine weitere Idee auf, dass man tagsüber ja Yasuke und nachts Naoe spielen könnte.

Weitere Wünsche sind darüber hinaus mehr Optionen für Haare und Bärte oder auch Angeln und weitere Nebenbeschäftigungen, wie sie in anderen „Assassin’s Creed“-Spielen vorkamen. Dazu hätten einige Nutzer gerne die Option „Pfad folgen“ zurück, mit denen sich Reittiere automatisch zum Ziel bewegen.

Ubisoft bleibt an dem Titel dran

Weitere Ideen der Spieler sind etwa ein- und ausblendbare Kopfbedeckungen in den Cutscenes sowie schnellere Animationen für das Verkaufen oder Zerlegen von Items. Zudem könne man „Assassin’s Creed Shadows“ zwar die Rüstung, dafür aber nicht die Waffen ausblenden, was ebenfalls ein Wunsch in der Community wäre.

Ubisoft hat kurz nach dem Start von „Assassin’s Creed Shadows“ bereits angegeben, dass das Spiel noch weiter unterstützt werden soll. Dies sei erst der Anfang, so das Studio. Im Laufe des Jahres soll der erste Story-DLC „Die Klauen von Awaji“ erscheinen. Der neue Inhalt soll über zehn weitere Spielstunden zu dem Assassinen-Spiel hinzufügen.

