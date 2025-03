Assassin’s Creed Shadows: Wie schwer darf es sein? Entwickler über neue Schwierigkeitsgrade

In diesem Monat erschien mit „Assassin’s Creed: Shadows“ der neueste Ableger der Stealth-Action-Reihe, der mit mehr als drei Millionen Spielern in wenigen Tagen einen erfolgreichen Launch feierte.

Im Interview mit GamesRadar sprach der für „Shadows“ verantwortliche Creative Director Jonathon Dumont über die Zukunftspläne seines Teams. Wie Dumont versprach, werden die Entwickler das Feedback der Community akribisch analysieren und auf Basis dessen mögliche Verbesserungen vornehmen.

Neben der Behebung von Fehlern könnten auch neue Features geboten werden. Darunter ein noch höherer Schwierigkeitsgrad, für den sich ein Teil der Community schon jetzt einsetzt.

Creative Director spricht über den Schwierigkeitsgrad

Auch wenn diesbezüglich noch nichts spruchreif sei, untersucht das Team aktuell, wie es den Schwierigkeitsgrad weiter erhöhen könnte, um mit „Assassin’s Creed: Shadows“ auch Hardcore-Spieler vor eine knackige Herausforderung zu stellen. „Wie anspruchsvoll soll es denn sein?“, fragte Dumont.

„Wir beobachten das und beobachten, was die Leute über das Spiel sagen“, ergänzte der Creative Director zum Schwierigkeitsgrad.

Aktuell ist es in „Assassin’s Creed: Shadows“ möglich, beim Stealth-Gameplay aus den Schwierigkeitsgraden „Nachsichtig“, „Normal“ und „Experte“ zu wählen. Im Bereich der Kämpfe kommt noch die Stufe „Geschichte“ hinzu, die sich vor allem an unerfahrene Spieler richtet, die einfach nur die Handlung von „Shadows“ erleben möchten.

Nach dem Launch gehe es den Entwicklern erst einmal darum, sich auf das konstruktive Feedback der Spieler zu konzentrieren und das Spiel weiter zu verbessern. Welche neuen Features damit im Detail einhergehen, kann das Team aber noch nicht bestätigen.

Nicht alle gewünschten Features können umgesetzt werden

Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellte Dumont klar, dass die Entwickler die Wünsche der Spieler zwar respektieren, in der Praxis aber nicht in der Lage sein werden, alle gewünschten Features umzusetzen. „Natürlich können wir nicht alles umsetzen. Aber es gibt Dinge, die wir umsetzen werden“, so der Creative Director weiter.

„Alleine mit den nächsten Updates werden wir eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen und kleinen Funktionserweiterungen veröffentlichen.“

Dumont abschließend: „Ich kann nicht einfach eine Liste erstellen. Es ist eine ganze Menge. Das Team arbeitet ständig daran, das Spiel zu verbessern. Hoffentlich werden die Leute den Unterschied in den kommenden Monaten bemerken, wenn sie Shadows spielen.“

„Assassin’s Creed: Shadows“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

