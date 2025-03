Ghost of Yotei: Neue Infos zum PS5-Highlight und PS5-Pro-Support bestätigt

In diesem Jahr soll mit „Ghost of Yotei“ der ersehnte Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ erscheinen. Angekündigt wurde das Action-Abenteuer von Entwickler Sucker Punch bereits im vergangenen September im Rahmen einer State of Play. Doch seitdem ist es verdächtig ruhig um den vielversprechenden Titel geworden.

Aufgrund der Stille befürchteten Fans zuletzt auch eine Release-Verschiebung, doch erst vor wenigen Tagen bekräftigten die Entwickler noch einmal die geplante Veröffentlicht für 2025. Und nun hat sich erneut etwas getan: Auf der offiziellen PlayStation-Webseite lassen sich neue Informationen zu „Ghost of Yotei“ finden.

Drei Waffen enthüllt und neue Mechaniken und Verbesserungen angekündigt

Die aktualisierte Beschreibung verrät zunächst einige bereits bekannte Details, wie die Tatsache, dass „Ghost of Yotei“ „300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima“ spielt, als „sich eine neue Kriegerin – Atsu – aus der Asche ihres Gehöfts erhebt. Voller Wut und Entschlossenheit wird Atsu die Verantwortlichen für den Tod ihrer Familie jagen und Rache nehmen.“

Weiter heißt es: „Jeder Gelegenheitsjob und jedes Kopfgeld wird ihr das nötige Geld für ihre Reise verschaffen. Doch wie sie kämpft, überlebt und die Legende des Geistes weiterentwickelt, liegt in deiner Hand.“ Klingt danach, als ob Spieler im Vergleich zum Vorgänger deutlich mehr Einfluss auf den Verlauf von Atsus Abenteuer nehmen können, was auch Entwickler Sucker Punch bereits angedeutet hatte.

Neu ist hingegen die Tatsache, dass in „Ghost of Yotei“ auch weitere Waffen geboten werden, die Atsu nutzen kann. Dazu zählen Odachi, Kusarigami und Doppel-Katanas. Außerdem dürfen sich die Spieler auf „neue Mechaniken und Gameplay-Verbesserungen“ freuen, die allerdings nicht näher im Detail beschrieben werden.

„Von Grund auf für PS5-Konsolen entwickelt“

Wie die aktualisierte Webseite außerdem verrät, wurde „Ghost of Yotei“ von Grund auf für die PS5 entwickelt, sodass man im Vergleich zum Vorgänger vor allem eine höhere Sichtweitere und deutlich mehr Details erwarten kann: „Mit riesigen Sichtlinien, die Ihnen einen weiten Blick über die Umgebung ermöglichen, einem Himmel voller funkelnder Sterne und Polarlichter sowie einer Vegetation, die glaubhaft im Wind schwankt, wurde Ghost of Yotei von Grund auf für PS5-Konsolen entwickelt.“

Darüber hinaus werden Besitzer einer PS5 Pro von der stärkeren Hardware der Power-Konsole profitieren können und so wird „Ghost of Yotei“ – wenig überraschend – eine entsprechende Unterstützung bieten. Den Informationen zufolge können Spieler eine „verbesserte Leistung und Grafik“ erwarten.

Wann genau „Ghost of Yotei“ in diesem Jahr exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Doch die Spieler können sich wohl auf ein wahres Highlight freuen: Auch Produzent Brain Fleming von Entwickler Sucker Punch versprach im letzten Monat, dass man mit seinem neuesten Werk kreative und technische Innovationen vorantreiben will.

