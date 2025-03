Lies of P Overture: DLC als fehlendes Puzzlestück – doch was steckt drin?

Lies of P Overture:

Mit “Overture" kehrt das Action-Rollenspiel “Lies of P" in die letzten Tage der Stadt Krat zurück. Die Erweiterung verbindet neue Inhalte mit einem tieferen Einblick in bereits angedeutete Charaktere und Ereignisse. Neue Details gewähren einen Ausblick.

In der Welt von “Lies of P” spielt die Vergangenheit eine zentrale Rolle – nicht nur im erzählerischen Sinn, sondern auch in der Weiterentwicklung des Spiels selbst. Mit der kommenden Erweiterung “Overture” erhalten Spieler erstmals Zugang zu Ereignissen, die vor dem Puppenmassaker liegen.

Die Entwickler verfolgen mit “Overture” einen konzeptionellen Griff in die Vergangenheit. Dazu gehören Inhalte, die ursprünglich für das Hauptspiel angedacht waren, aber aufgrund der Gegebenheiten während der Produktion nicht umgesetzt werden konnten.

Neowiz Games wollte „Lies of P“ als ein „solides und reibungsloses Erlebnis“ veröffentlichen, wobei einige Inhalte auf der Strecke blieben. Nun werden sie nachgereicht – als Teil einer Vision, die von Beginn an über das bisher Erlebte hinausging.

Rückkehr nach Krat: Ein DLC komplettiert Lies of P

Mit “Overture” wird nicht bloß ein neuer Abschnitt ergänzt. Die Erweiterung soll nach Angaben des Entwicklerteams das vervollständigen, was ursprünglich geplant war. „Betrachtet diese Erweiterung daher nicht als eigenständiges Projekt, sondern als das Erlebnis, das Lies of P ursprünglich bieten sollte“, erklärte der Game Director Ji-won Choi in einem Gespräch mit dem Xbox Wire.

In der Erweiterung treffen Spieler auf bekannte und neue Charaktere, darunter ein maskierter Stalker, der als Begleiter von P fungiert. Anders als im Hauptspiel, in dem sich der Protagonist oft allein durch die Spielwelt bewegt, wird im DLC mehr mit der Dynamik zwischen den Figuren gearbeitet.

„In der Erweiterung erfährt man viel mehr über diese Charaktere, die wir bereits angedeutet haben. Wir möchten, dass ihr die attraktiven Charaktere, die wir hier vorstellen, noch umfassender und umfassender kennenlernt“, so Choi.

Inhaltlich bietet der DLC neue Gebiete, Gegner, Waffen – darunter ein Bogen und Klauen – sowie zusätzliche Bosskämpfe. Das Kampfsystem wird so um weitere taktische Möglichkeiten ergänzt. Auch der Zugangspunkt ist klar definiert: Spieler können “Overture” ab Kapitel 9 des Hauptspiels betreten. Wir berichteten bereits:

Reaktion auf Fan-Feedback: Musik, Story und Kampf im Fokus

Die Entwicklung von „Lies of P: Overture“ wurde auch vom Feedback der Community beeinflusst. Choi beschrieb den Prozess als eine „Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Kunden“. Dabei seien drei Bereiche besonders im Fokus gewesen: Musik, Story und Kampferlebnis. Alle Elemente wurden überprüft, diskutiert und anschließend intern getestet.

Beim Thema Bosskämpfe verfolgt das Team einen bestimmten Ansatz. Anstatt die Schwierigkeit einfach zu erhöhen, sollen neue Kampferfahrungen geschaffen werden, „die man noch nie erlebt hat“. Der Zugang zu Bossarenen wurde ebenfalls überarbeitet – in Reaktion auf Kritik am Originalspiel, wonach der Weg von Checkpoints zu Bossen zu langwierig gewesen sei.

Auch die beliebten Legion-Arm-Waffen von „Lies of P“ erhalten eine Erweiterung. Besonders die „Puppet String“ habe viel Zuspruch erhalten, weshalb ähnliche neue Varianten in “Overture” integriert werden.

Musik und Atmosphäre als verbindende Elemente

Die musikalische Gestaltung von „Lies of P: Overture“ bleibt eng an die des Hauptspiels angelehnt. Obwohl konkrete Titel nicht vorab genannt wurden, bestätigten die Entwickler, dass der DLC inhaltlich wie atmosphärisch auf bereits etablierte Klangmuster zurückgreifen wird. „Es gibt sicherlich viele Zusammenhänge zwischen den Soundtracks von Overture und dem Basisspiel“, heißt es.

Ein zentraler Punkt ist auch die emotionale Verbindung zur Community. Die detaillierten Trailer-Analysen durch Fans weltweit hätten das Entwicklerteam laut Choi „tief berührt“. Der Trailer sei bewusst so konzipiert worden, dass er die Rückmeldungen und Erwartungen der Community widerspiegele: „Wir wollten den Fans Inhalte liefern, bei denen sie intuitiv spüren, dass wir ihnen zuhören.“

“Lies of P: Overture” erscheint voraussichtlich im Sommer 2025 und bietet eine Spielzeit von etwa 15 bis 20 Stunden. Die Erweiterung wird in das bestehende Spiel integriert und ist ab Kapitel 9 zugänglich. Die Veröffentlichung erfolgt auf allen Plattformen, auf denen bereits das Hauptspiel verfügbar ist.

