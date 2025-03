Onimusha Way of the Sword: Entwickler verraten neue Details zu Umfang, Spielwelt und Schwierigkeitsgrad

Onimusha Way of the Sword:

Mit „Onimusha: Way of the Sword“ bringt Capcom die altbekannte Actionspielreihe zurück, deren letzter Hauptteil 2006 für die PS2 veröffentlicht wurde. Jetzt haben die Entwickler neue Details verraten, die unter anderem den Umfang, die Spielwelt und den Schwierigkeitsgrad betreffen.

Im Jahr 2001 veröffentlichte Capcom mit „Onimusha: Warlords“ ein brandneues Action-Adventure für die PS2. Die Idee: Eine Ninja-Version von „Resident Evil“. Im Laufe der Jahre brachte das beliebte Franchise insgesamt vier Hauptteile und zahlreiche Ableger hervor. Das vierte und letzte Spiel der Hauptserie, „Onimusha: Dawn of Dreams“, erschien 2006.

Dementsprechend wünschten sich die Fans bereits seit längerer Zeit eine Rückkehr und im vergangenen Dezember hat Capcom diesen Wunsch endlich erfüllt: Im Rahmen der Game Awards 2024 kündigte man mit „Onimusha: Way of the Sword“ einen brandneuen Teil der traditionsreichen Reihe an. Weitere Details zum kommenden Action-Abenteuer wurden jetzt von Game Director Satoru Nihei und Produzent Akihito Kadowaki in einem Interview verraten.

Herausfordernd, aber nicht zu schwer

Im Gespräch mit dem japanischen Magazin Famitsu (via TheGamer/TwistedVoxel) machten die Entwickler zunächst einmal deutlich, dass man keines der vorherigen Spiele gespielt haben muss, um mit „Onimusha: Way of the Sword“ seinen Spaß zu haben: „Da dies das erste neue Onimusha-Spiel seit etwa 20 Jahren ist, haben wir die Spielwelt, einschließlich der Genma- und Oni-Clans, komplett überarbeitet, neu interpretiert und rekonstruiert“, so Nihei. „Daher gibt es im Grunde keine Verbindung zu früheren Spielen.“

Außerdem äußerte sich der Game Director auch zum Schwierigkeitsgrad, nachdem Spieler nach dem ersten Trailer womöglich ein Soulslike befürchtet hatten. Doch sie können beruhigt sein: Das Action-Adventure soll nicht „extrem schwierig sein“. Und auch Produzent Kadowaki ergänzte, dass man mit „Onimusha: Way of the Sword“ kein übermäßig schweres Spiel abliefern möchte. Die endgültigen Schwierigkeitsoptionen stehen allerdings noch nicht fest.

Spielzeit und keine offene Welt

Darüber hinaus soll „Onimusha: Way of the Sword“ auch kein allzu ausschweifendes Spiel hinsichtlich des Umfangs werden. „Ich möchte einen zufriedenstellenden Umfang für ein Einzelspieler-Actionspiel bieten“, sagte Kadowaki. „Es ist kein Spiel, in dem man denselben Boss immer und immer wieder besiegt, wie bei Monster Hunter, daher denke ich, dass es ungefähr 20 Stunden dauern wird, um es abzuschließen.“

Damit scheint „Onimusha: Way of the Sword“ auch seinen Wurzeln treu zu bleiben: „Onimusha: Warlords“ ließ sich in vier bis fünf Stunden beenden, während der zweite Teil auf eine Spielzeit von acht bis zehn Stunden und der dritte Teil auf zehn bis zwölf Stunden kam. Das umfangreichste Spiel der Reihe ist „Onimusha: Dawn of Dreams“ mit etwa 16 bis 18 Stunden.

Wie Kadowaki außerdem bestätigte, wird „Onimusha: Way of the Sword“ auch keine offene Spielwelt bieten. Stattdessen werden die Spieler einzelne Levels abschließen, um in der Geschichte voranzuschreiten. Abseits der Schwertkämpfe soll es zudem auch einige Rätsel geben.

Erscheinen soll „Onimusha: Way of the Sword“ allerdings erst 2026. Ein konkreter Release-Termin ist noch nicht bekannt. Veröffentlicht wird das Action-Adventure für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC.

Weitere Meldungen zu Onimusha: Way of the Sword.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren