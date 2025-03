PlayStation: Ex-Sony-Chef Layden enthüllt überraschendes Karriere-Highlight – es hat nichts mit Videospielen zu tun

Seine Laufbahn bei Sony begann Shawn Layden bereits 1987, bis er 1999 zum Vizepräsidenten von Sony Computer Entertainment Europe ernannt wurde. Im Anschluss folgten mehrere Führungspositionen, bis er 2014 als CEO von SCE America antrat. 2018 übernahm er als CEO die Verantwortung über die Worldwide Studios, ehe im September 2019 sein Rücktritt bekannt gegeben wurde.

Zusammengefasst: Layden hatte im Laufe der Jahre viele prägende Momente der PlayStation-Geschichte miterlebt. Doch trotz alledem hat er jetzt in einem aktuellen Interview sein persönliches – und ziemlich überraschendes – Karriere-Highlight enthüllt, dass fernab der bekannten Konsolen und Videospiele stattfand.

Dafür wurde Layden zunächst ausgelacht

In einem Gespräch mit dem ehemaligen IGN-Mitarbeiter Destin Legarie wurde Layden gefragt, worauf er während seiner langjährigen Laufbahn bei Sony und PlayStation am stolzesten sei. Zunächst entgegnete er: „Ich habe keines dieser Spiele gemacht“, und stellte klar, dass es in seiner Verantwortung lag, „dafür zu sorgen, dass der Geldhahn offen bleibt“. Doch dann gab er eine konkrete Antwort, die für viele vielleicht etwas unerwartet sein dürfte.

„Eines der großartigsten Dinge, die wir getan haben, war, als wir endlich PlayStation Productions gründen konnten“, verriet Layden. Dabei handelt es sich die Abteilung, die sich um die Film- und Serienadaptionen bekannter PlayStation-Marken kümmert, wie beispielsweise dem „Uncharted“– oder „Gran Turismo“-Film oder der zuletzt so erfolgreichen „The Last of Us“-Serie.

„Wir haben seit den frühen 2000er Jahren mit Hollywood über die Machbarkeit von Spiel-IPs in anderen linearen Medien – d. h. Film, Fernsehen – gesprochen. Und ich sage Ihnen, in den frühen 2000er Jahren wurde ich in jedem Studio in Hollywood ausgelacht. Die Leute sagten: Oh, was meinen Sie? Pong, das Spiel? Haha, verschwinden Sie“, so Layden.

Er wusste, dass erst „eine ganze Generation in Rente gehen muss“

Mittlerweile sind Adaptionen von bekannten und erfolgreichen Videospielen gar nicht mehr wegzudenken und das wusste Layden bereits damals. Und er wusste auch, dass es nur noch eine Frage der Zeit war: „Ich erkannte damals, dass eine ganze Generation in Rente gehen muss, bevor ich dieses Gespräch wieder führen kann“, sagte der ehemalige Sony-Chef.

Layden zog eine Parallele zu den Comic-Adaptionen, die sich Anfang der 2000er Jahre häuften. Der Grund: Die Filmstudios hatten plötzlich Produzenten und Vizepräsidenten, die mit den Comicbüchern aufgewachsen waren. Und nun sei es im Falle der Videospiele genauso.

Welche Adaption Layden bislang am besten gefallen haben? Im Interview sprach er sein Lob für „Der Super Mario Bros. Film“ aus, bei dem es sich um die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten handelt, aber auch für „Meisterdetektiv Pikachu“ und die „Sonic The Hedgehog“-Trilogie. Doch „The Last of Us“ „ist der Punkt, an dem es ernst wird, was die Frage betrifft, wie man diese Art von packendem Spielerlebnis ins Fernsehen überträgt“, so Layden.

