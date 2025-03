PS Plus Essential 2025: Lohnt das Abo? Diesen Wert haben die Spiele bis April

In der kommenden Woche werden die April-Neuzugänge von PS Plus Essential freigeschaltet. Damit wandern drei weitere Spiele in das Abo. Grund genug, um einen Blick auf das zu werfen, was PS Plus Essential im noch jungen Jahr zu bieten hatte bzw. in den kommenden Wochen bieten wird.

Spiele mit einem Gesamtwert von bis zu 541,88 Euro

Sony hat in diesem Jahr bis einschließlich April zwölf Spiele für die Grundstufe PS Plus Essential auserwählt. Sie lassen sich mal auf der PS5, mal auf der PS4 und in vielen Fällen auf beiden Konsolen nutzen.

Doch welchen Geldwert haben die bisher freigeschalteten und im April hinzukommenden Spiele? Eine Antwort liefern die Preise im PlayStation-Store, darunter die UVP und die bisher in Sales gewährten Bestpreise.

PS Plus Essential im Januar 2025

Im Januar 2025 standen drei PS-Plus-Essential-Spiele zur Auswahl, deren unverbindliche Preisempfehlung (Stand heute) sich auf insgesamt 141,97 Euro beläuft. Besonders ins Auge fällt „Suicide Squad: Kill the Justice League“, das mit einer UVP von 79,99 gelistet ist, im PlayStation-Store aber bereits für einen Betrag von 7,99 erhältlich war. Insgesamt konnte man die Spiele – wenn die jeweiligen Bestpreise abgepasst wurden – in den vergangenen Jahren für nur 22,97 Euro erwerben. Unter Berücksichtigung von PS-Plus-Sonderrabatten sind es 21,87 Euro.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5) UVP: 79,99 Euro Bestpreis im PSN: 7,99 Euro

(PS5) Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4) ​UVP: 39,99 Euro Bestpreis im PSN: 3,99 Euro

(PS4) The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4, PS5) UVP: 21,99 Euro Bestpreis im PSN: 10,99 Euro / 9,89 Euro mit PS Plus

(PS4, PS5)

PS Plus Essential im Februar 2025

Die derzeit gültigen Standardpreise summieren sich im Fall der Februar-Spiele von PS Plus Essential auf insgesamt 109,97 Euro. Ohne Berücksichtigung gesonderter PS-Plus-Rabatte zahlten PSN-Kunden aber nur 43,97 Euro, wenn sie zur richtigen Zeit zuschlugen. Mit PS Plus ließ sich der Preis auf 40,77 Euro senken – oder eben auf 0 Euro, wenn bis zur PS-Plus-Aufnahme komplett auf den Kauf verzichtet wurde.

Payday 3 (PS5)​ UVP: 29,99 Euro Bestpreis im PSN: 11,99 Euro / 8,79 Euro mit PS Plus

(PS5)​ High on Life (PS4, PS5)​ UVP: 39,99 Euro Bestpreis im PSN: 23,99 Euro

(PS4, PS5)​ Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5)​ UVP: 39,99 Euro Bestpreis im PSN: 7,99 Euro

(PS4, PS5)​

PS Plus Essential im März 2025

Auch im März 2025 wurden (bzw. werden noch) drei Titel angeboten, diesmal mit einem Gesamt-UVP von 159,97 Euro. Der kumulierte Bestpreis unter Berücksichtigung der jemals erreichten Niedrigstbeträge liegt bei 71,97 Euro. Bemerkenswert war im März die Aufnahme von „Dragon Age: The Veilguard“, da der Titel erst Ende 2024 auf den Markt kam.

Dragon Age: The Veilguard (PS5) UVP: 79,99 Euro Bestpreis im PSN: 43,99 Euro​

(PS5) Sonic Colors: Ultimate (PS4) UVP: 39,99 Euro Bestpreis im PSN: 11,99 Euro​

(PS4) Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5) UVP: 39,99 Euro Bestpreis im PSN: 15,99 Euro ​

(PS4, PS5)

Diese Titel sind noch bis zum 31. März 2025 bzw. wenige Stunden am 1. April 2025 verfügbar. ​

PS Plus Essential im April 2025

Im April 2025 liegt die Gesamt-UVP der drei angebotenen Spiele bei 129,97 Euro. Ohne PS Plus konnte man diese Titel in der Vergangenheit für zusammen 29,97 Euro erwerben, mit PS Plus sogar für 26,47 Euro. Ab der kommenden Woche sind es für Abonnenten ganze 0 Euro, wenn man die PS-Plus-Kosten ignoriert.

RoboCop: Rogue City (PS5) UVP: 59,99 Euro Bestpreis im PSN: 8,99 Euro​

(PS5) The Texas Chain Saw Massacre (PS4, PS5) UVP: 19,99 Euro Bestpreis im PSN: 10,99 Euro / 9,99 mit PS Plus​

(PS4, PS5) Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4) UVP: 49,99 Euro Bestpreis im PSN: 9,99 Euro / 7,49 mit PS Plus

(PS4)

Die Neuzugänge für den kommenden Monat werden am 1. April 2025 freigeschaltet. Gleichzeitig endet das Angebot der März-Titel. Abonnenten, die diese noch beanspruchen möchten, sollten demnach nicht lange zögern.

Mehr zu den April-Spielen ist im folgenden Artikel zusammengefasst:

Letztlich ergibt sich aus den genannten Summen ein Gesamtwert von 168,88 Euro bis 541,88 Euro – beim Kauf mit einer laufenden PS-Plus-Mitgliedschaft sogar etwas weniger.

Gesamtwert der Spiele von Januar bis April 2025:

Gesamtwert laut UVP 541,88 Euro

Basierend auf Bestpreis im PSN: 168,88 Euro

Bestpreis im PSN samt PS-Plus-Rabatt: 161,08 Euro

Im klassischen Handel können die Preise mitunter niedriger liegen. Hier wäre die Berechnung mit möglichem Versand- oder Fahrtkosten jedoch etwas schwieriger und weniger allgemeingültig.

Zu beachten ist: Für Abonnenten hat PS Plus Essential einen unterschiedlichen Wert, abhängig davon, für welche Games sie sich wirklich interessieren. Ist in einem Monat nichts Passendes dabei, relativiert sich die Ersparnis entsprechend.

Allerdings: Zum Preis von 79,99 Euro im Jahr erhalten Abonnenten von PS Plus Essential neben dem Online-Multiplayer-Zugang auch Zugriff auf Cloud-Speicher, Share Play, exklusive Inhalte und exklusive Rabatte.

Was meint ihr zu PlayStation Plus Essential in diesem Jahr? Seid ihr mit dem bisherigen Angebot zufrieden?

