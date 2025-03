PS5 & PS5 Pro: Digital Foundry bestätigt VRR-Stotterprobleme

Seit Monaten beklagen sich viele Besitzer der PS5 und PS5 Pro über ein wiederkehrendes Stottern bei aktivierter VRR. Nach einer Analyse kann das Technikportal Digital Foundry bestätigen: Die Probleme sind real und systembedingt – unabhängig vom verwendeten Display oder der jeweiligen Spielengine.

Mit der Einführung von VRR auf Konsolen wie der PS5 sollte eigentlich eine deutlich flüssigere Darstellung bei schwankenden Bildraten ermöglicht werden. Doch bei Sony-Konsolen zeigt sich ein technisches Fehlverhalten, das diesen Effekt in mehreren Spielen spürbar einschränkt, berichten die Technikexperten.

Welche Vorteile bringt VRR auf der PS5?

VRR steht für „Variable Refresh Rate“ (variable Bildwiederholrate) und ist eine Technologie, die es einem Bildschirm erlaubt, seine Aktualisierungsfrequenz dynamisch an die Bildrate des Spiels anzupassen. Ziel ist es, Ruckler (Stuttering) und sogenanntes „Screen Tearing“ zu vermeiden, insbesondere bei unregelmäßigen oder schwankenden Bildwiederholraten.

Während frühere Konsolengenerationen auf feste Bildraten von 30 oder 60 Bildern pro Sekunde beschränkt waren, erlaubt VRR eine dynamische Anpassung – beispielsweise zwischen 50 und 60 FPS oder 100 und 120 FPS. Das Spielgeschehen wirkt dadurch insgesamt flüssiger, ohne sichtbare Aussetzer oder Sprünge.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sowohl Konsole als auch Bildschirm VRR korrekt umsetzen. Und hier bereiten die Konsolen PS5 und PS5 Pro offenbar Probleme.

Wiederkehrendes Stottern trotz VRR-Unterstützung

Digital Foundry konnte nun belegen, dass es auf der PS5 und PS5 Pro in bestimmten Szenarien zu einem wiederkehrenden Stottern kommt – häufig etwa alle acht Sekunden. Besonders betroffen sind Spiele mit freigeschalteter Bildrate und 120-Hz-VRR-Modus, darunter “The Last of Us Part 1”, “Diablo 4” oder “Kingdom Come Deliverance 2”.

Auffällig: Das Stottern tritt meist nicht sofort auf, sondern beginnt typischerweise etwa 20 Minuten nach Spielstart. Die Analyse zeigt, dass während dieser Ruckler die Bildfrequenzanzeige am Bildschirm kurzzeitig auf exakt 120 Hz springt – ein möglicher Hinweis darauf, dass die Konsole VRR kurzfristig verlässt und auf eine feste Frequenz wechselt. Dieses Verhalten ließ sich auf unterschiedlichen Bildschirmen, darunter OLED-, Mini-LED- und PC-Monitore, beobachten.

Kein Zusammenhang mit Engines, TVs und Firmwares

Laut Digital Foundry lassen sich externe Faktoren weitgehend ausschließen. Das Problem wurde auf Displays unterschiedlicher Hersteller und Technologien rekonstruiert. Auch Firmware-Versionen einzelner TVs scheinen keinen direkten Einfluss zu haben.

Darüber hinaus zeigen PS5-Spiele mit identischen Game-Engines unterschiedliche Verhaltensweisen. Während “Dragon’s Dogma 2” (RE Engine) keine Probleme aufweist, ist “Resident Evil 4” davon betroffen. Auch Spiele aus Sonys eigenem Portfolio, darunter etwa “Marvel’s Spider-Man Remastered”, zeigen die Störungen, während andere wie “Gran Turismo 7” nicht betroffen sind.

Ein klarer Zusammenhang zwischen Engine, Studio oder Spielmechanik konnte demnach nicht festgestellt werden. Betroffen sind laut Digital Foundry unter anderem folgende Titel:

Diablo 4

Elden Ring

Hogwarts Legacy

The Last of Us Part 1 & 2

Kingdom Come Deliverance 2

Marvel’s Spider-Man Remastered

Metaphor Refantazio

Ratchet and Clank: Rift Apart

Nicht betroffen sind beispielsweise:

Dragon’s Dogma 2

Immortals of Aveum

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Digital Foundry weist darauf hin, dass die nicht betroffenen Spiele innerhalb des Testumfangs zwar keine Probleme aufwiesen, andere Faktoren aber dennoch Probleme verursachen könnten.

Digital Foundry widmet sich dem VRR-Problem auf der PS5 auch in einem Video.

Mögliche Ursachen und Lösungsansätze

Die Analyse legt nahe, dass die Ursache auf Systemebene der PS5-Konsolen liegt und nicht bei der Spielesoftware einzelner Titel. Auch der VRR-Fallback-Modus, den Sony für ältere Titel mit 60-Hz-Fenster über das Frontend bereitstellt, kann das Problem laut Digital Foundry nicht vollständig umgehen.

Als vorläufige Maßnahme empfiehlt sich die Deaktivierung von VRR in den Systemeinstellungen. Alternativ kann ein Spiel neu gestartet werden, sobald das Stottern auftritt. Hierbei handelt es sich sicherlich nicht um eine adäquate Dauerlösung. Der vollständige Bericht von Digital Foundry liefert weitere Informationen.

Digital Foundry hat Sony über die Erkenntnisse informiert. Eine offizielle Stellungnahme oder ein Update zur Fehlerbehebung stehen bislang aus, könnte aber – nachdem die Beschwerden vieler Spieler nun untermauert wurden – schon bald folgen.

