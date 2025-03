Stellar Blade, Black Myth Wukong & Co: Wie versteckte Perlen den Weg auf die PS5 finden

In den vergangenen Jahren machten die PlayStation Studios immer wieder mit First-Party-Hits wie „Ghost of Tsushima“, „God of War: Ragnarök“ oder „Horizon: Forbidden West“ auf sich aufmerksam.

Da die Entwicklung großer Triple-A-Produktionen einiges an Zeit verschlingt, steht Sony regelmäßig vor der Aufgabe, die Zeit zwischen den Veröffentlichungen hauseigener Blockbuster mit hochwertigen Titeln zu überbrücken. Eine Herausforderung, auf die Phil Rosenberg, der Senior-Vice-President of Global Partner Development and Relations, in einem Interview näher einging.

In diesem Zusammenhang wurde das von Christian Svensson geleitete „Content Ventures“-Team hervorgehoben, das sich laut Rosenberg „wie kein zweites darauf verstehe, potenzielle Hits und aufstrebende Studios zu entdecken“.

Das Team entdeckte Stellar Blade, Stray und weitere Hits

Wie Rosenberg ergänzte, arbeitet das „Content Ventures“-Team mit Studios zusammen, die in der Regel nur die wenigsten auf dem Radar haben, und unterstützt diese dabei, ihre Projekte für die PlayStation-Konsolen zu veröffentlichen.

Zu den erfolgreichsten Titeln und versteckten Perlen, die das Team in den letzten Jahren entdeckte, gehörten „Stellar Blade“, „Black Myth: Wukong“ oder das tierische Abenteuer „Stray“.

Unterstützt wird das „Content Ventures“-Team dabei vom Third-Party-Account-Management-Team und dem Partner-Development-Team.

„Wir haben zum Beispiel in der GPDR-Abteilung das Content Ventures-Team unter der Leitung von Christian Svensson. Es gibt niemanden auf der Welt, der besser darin ist als Christian und Shawne Benson, versteckte Perlen zu finden und aufstrebende Studios zu fördern, die für die meisten von uns wahrscheinlich unter dem Radar bleiben“, erklärt Rosenberg.

„Sie erhalten viel Unterstützung vom Third-Party-Account-Management-Team und dem Partner-Development-Team, die oft die ersten Ansprechpartner sind“, heißt es weiter. „Dieses Team arbeitete schon sehr früh mit Annapurna Games an Titeln wie Stray. Der gleiche Ansatz führte auch dazu, dass wir Genshin Impact, Black Myth: Wukong und Stellar Blade unterstützt haben.“

Strategie zahlt sich für Sony aus

Wie die nähere Vergangenheit zeigte, profitiert Sony massiv von der Arbeit des „Content Ventures“-Teams. Während „Stellar Blade“ sowohl von den Kritikern als auch den Spielern sehr positiv aufgenommen wurde, entwickelte sich „Black Myth: Wukong“ zu einem der erfolgreichsten Titel der letzten Jahre.

Auf den Konsolen sind beide Titel exklusiv für die PS5 erhältlich.

Selbiges gilt für den nächsten potenziellen Hit aus Sonys Partnerprogrammen. Die Rede ist vom Rollenspiel „Lost Soul Aside“, das aus Sonys „China Hero Project“-Initiative hervorging und am 30. Mai 2025 für den PC und die PS5 erscheint.

Neben dem „China Hero Project“ unterhält Sony ein ähnliches Projekt in Indien, das es indischen Studios ermöglichen soll, ihre Spiele für die PlayStation-Konsolen zu veröffentlichen.

Erst kürzlich stellte Sony zwei Titel vor, die im Rahmen des „India Hero Project“ für die PS5 erscheinen.

