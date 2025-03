The First Berserker Khazan: Klingenphantom besiegen – Guide, Tipps

The First Berserker Khazan:

Euch bereitet der Bosskampf gegen das Klingenphantom im düsteren Soulslike "The First Berserker: Khazan" Probleme? Dann seid ihr hier richtig! In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps für das Duell mit dem Boss mit auf den Weg.

Achtung, es folgen Spoiler: Mit „The First Berserker: Khazan“ will ein düsteres Soulslike das beliebte Action-RPG-Subgenre aufmischen. Gelingen soll dies nicht nur mit jeder Menge krachender Action, sondern auch mit allerlei herausfordernden Bosskämpfen. Am Ende der 16 Hauptmissionen im Story-Modus müsst ihr euch immer einem mächtigen Boss stellen. Dort müsst ihr beweisen, dass ihr stark genug seid, um in das jeweils nächste Gebiet vorzurücken.

In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps, um das Klingenphantom zu besiegen. Dies ist der Name des zweiten Bossgegners im Spiel, dem ihr euch am Ende der zweiten Story-Mission stellen müsst. Dieser Kampf ist besonders für den weiteren Story-Verlauf relevant, denn das Klingenphantom ist jene finstere Macht, die zu Beginn des Spiels Besitz von Khazans Körper übernommen hat. Wir verraten euch, wie ihr das Monster erledigen könnt.

Eine finstere Macht aus der Unterwelt

Um seinen Auftrag vollenden zu können, benötigt das Klingenphantom in der Menschenwelt einen Körper, doch Khazan widersetzt sich dem Monster. Daraufhin kommt es am Ende von Kapitel 2 zum Duell zwischen beiden. Anders als unser Protagonist kann der Dämon drei unterschiedliche Waffen im Kampf einsetzen: Die Doppelwaffen, ein Großschwert und einen Speer. Im Laufe des Kampfes wechselt der „The First Berserker“-Boss zwischen diesen hin und her.

Abhängig von der Waffe, die das Klingenphantom gerade ausgerüstet hat, solltet ihr einen anderen Abstand zum Bossgegner wahren. Darüber hinaus solltet ihr bei bei den Doppelwaffen und dem Speer das Zeitfenster am Ende der jeweiligen Angriffsserie für einen Gegenschlag ausnutzen. Der Schlüssel zum Sieg in diesem Kampf ist jedoch das Blocken beziehungsweise perfekte Blocks. Mit diesen fügt ihr der Ausdauer des Monsters großen Schaden zu.

Das und ein aggressiver Kampfstil, denn wenn ihr den Druck gegen den „The First Berserker: Khazan“-Boss hochhaltet. Insbesondere dann, wenn die Ausdauer des Gegners niedrig ist. So könnt ihr das Ruder herum und die Kontrolle über den Kampf an euch reißen. Wenn ihr die gegnerischen Attacken blockt und nicht zu zurückhaltend agiert, zwingt ihr den Boss in die Knie.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr auch gegen andere Bossgegner im Soulslike ein paar Tipps benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß in der düsteren Fantasy-Welt von „The First Berserker: Khazan“.

