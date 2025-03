The First Berserker Khazan: Yetsuga besiegen – Guide, Tipps

The First Berserker Khazan:

Euch bereitet der Bossgegner Yetsuga im blutigen Soulslike "The First Berserker: Khazan" Schwierigkeiten? Dann seid ihr hier goldrichtig! In unserem Guide geben wir euch ein paar Tipps für den Bosskampf mit auf den Weg.

Achtung, es folgen Spoiler: Mit „The First Berserker: Khazan“ will ein neues blutiges Soulslike das beliebte Action-RPG-Subgenre ordentlich aufmischen. Gelingen soll dies nicht nur mit jeder Menge brachialer Action, sondern auch mit allerlei fordernden Bosskämpfen. Am Ende jeder der 16 Hauptmissionen im Story-Modus müsst ihr euch mit einem mächtigen Boss anlegen. Dort müsst ihr beweisen, dass ihr stark genug seid, um in das jeweils nächste Gebiet vorzurücken.

In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps, um gegen Yetsuga zu bestehen. Hierbei handelt es sich um den ersten Bossgegner im Spiel, der am Ende des Tutorial-Abschnitts auf euch wartet. Das Monster ist strenggenommen eine stärkere Version der Yeti, gegen die ihr zuvor bereits gekämpft habt. Yetsuga gehört zwar zu den einfacheren Bossen im Hardcore-Action-RPG, doch deshalb solltet ihr nicht glauben, dass dieser Kampf ein Spaziergang wird.

Der König des verschneiten Berges

Yetsuga zeichnet sich durch sein enorm aggressives Vorgehen aus und hat verschiedene Angriffe, mit denen er euch das Leben schwer machen will. Vor allem vor seiner Griffattacke solltet ihr euch in Acht nehmen und diesen gut ausweichen. Falls ihr auf Distanz gehen solltet, wird der „The First Berserker: Khazan“-Boss euch mit einem großen Felsbrocken bewerfen. Auch diesem solltet ihr idealerweise ausweichen, denn Treffer richten großen Schaden an.

Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Attacken, vor denen ihr euch in Acht nehmen solltet: Einmal rollt sich Yetsuga ab und an zu einer Kugel zusammen und rollt auf euch zu. Diesen Angriff könnt ihr mit einem gut getimten Block parieren, was der Ausdauerleiste des Bosses großen Schaden zufügt. Alternativ könnt ihr natürlich auch ausweichen. Wenn ihr im Nahkampf die Eisstacheln des Monsters zerstört, richtet der Angriff weniger Schaden an.

Der zweite Angriff, dem ihr ebenfalls entgehen solltet, ist eine Art Eisstrahl. Wenn der „The First Berserker: Khazan“-Boss diesen Angriff einsetzt, ist es allerdings eine gute Gelegenheit, um hinter das Monster zu gelangen. Generell solltet ihr versuchen, möglichst oft hinter den Gegner zu gelangen, denn dies steigert eure Erfolgschancen. Um diese weiter zu erhöhen, solltet ihr zudem Items dabei haben, die Frost-basierte Statuseffekte kurieren können.

Wenn ihr nichts überstürzt und auf eure Chancen zum Gegenangriff wartet, zwingt ihr Yetsuga in die Knie. Damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Guides angekommen. Falls ihr auch Tipps für weitere Bosskämpfe benötigt, dann werft sehr gerne einen Blick in unsere weiteren Guides zum Soulslike-Abenteuer. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit „The First Berserker: Khazan.“

