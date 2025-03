The First Berserker Khazan: Viper besiegen – Guide, Tipps

The First Berserker Khazan:

Euch bereitet der Bossgegner Viper im brutalen Soulslike "The First Berserker: Khazan" Schwierigkeiten? Dann seid ihr hier genau richtig! In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps für den Bosskampf an die Hand.

Achtung, es folgen Spoiler: Mit „The First Berserker: Khazan“ schickt sich ein brutales Soulslike an, das populäre Action-RPG-Subgenre aufmischen. Hierbei behilflich sein soll nicht nur jede Menge krachende Action, sondern auch mit viele mächtige Bosskämpfen. Am Ende jeder Hauptmission im Story-Modus müsst ihr euch immer einem starken Boss stellen. Dort müsst ihr beweisen, dass ihr stark genug seid, um in das jeweils nächste Gebiet vorzurücken.

In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps, um das Monster Viper zu besiegen. Er ist der dritte Bossgegners im Spiel, der euch am Ende der dritten Story-Mission ordentlich einheizen wird. Wir verraten euch, wie ihr das Monster erledigen könnt.

Im Auge des Sturms

Viper dürfte für viele „The First Berserker: Khazan“-Spieler die erste richtige Hürde sein, nachdem die beiden vorherigen Bosse noch relativ einfach waren. Bei diesem Boss handelt es sich um einen starken Drachling, der von Hismar selbst, dem vom Khazan einst besiegten legendären Drachen, geschaffen wurde. Was es damit genau auf sich hat und wie euch dieser Umstand in große Schwierigkeiten bringen kann, dazu später etwas mehr.

Im Kampf vertraut Viper auf einen Speer, den er mit Blitzmagie verstärken kann. Darüber hinaus wird er den Speer ab und an auf euch werfen, was ihr mit dem richtigen Timing abblocken könnt. Habt ihr ihm ungefähr die Hälfte der Lebensenergie abgezogen, wird er sich kurz in einen Wirbel einhüllen, dem ihr keinesfalls zu nahe kommen dürft! Ansonsten wird sich Viper mit schnellen Angriffen auf euch stürzen und kann Khazan auch mit seinem Speer aufspießen.

Ein Schwachpunkt des „The First Berserker: Khazan“-Bosses sind übrigens seine Hörner. Könnt ihr eines davon abbrechen, könnt ihr ihm an dieser Stelle mehr Schaden zufügen. Besonders in Acht nehmen solltet ihr euch auch vor einer Kombo, die aus fünf Angriffen besteht. Wenn ihr den letzten perfekt abblockt, ist der Bossgegner kurz benommen und ihr könnt ihn mit Angriffen eindecken. Habt ihr seine Lebensenergie auf Null reduziert, startet eine Cutscene.

Willkommen in Phase 2! Viper kann nun auf jene Macht zugreifen, die Hismar ihm einst verliehen hatte. Seine Angriffe haben nun bedeutend mehr Wucht. Besonders auf der Hut sein solltet ihr vor den Angriffen mit dem deutlich kräftigeren linken Arm. Da diese viel Schaden verursachen, solltet ihr ihnen ausweichen. Vipers Attacken mit seinem rechten Arm könnt ihr indes blocken. Wie in Phase 1 sind die Hörner auf seinem Kopf übrigens Schwachpunkte.

Besonders gemein sind die zeitverzögerten Angriffe von Viper sowie der ziemlich große Bereich, den er mit seinen Angriffen speziell in Phase 1 abdecken kann. Phase 2 ist gefühlt ein bisschen einfacher. Da die Attacken des Bossgegners nun jedoch mehr Wumms haben, richten sie deutlich mehr Schaden an. Des Weiteren verdunkelt sich bei einem Angriff die Arena um euch herum und Viper stürzt sich mit mächtigen Sprintangriffen auf euch.

Wenn ihr auf die zuvor genannten Angriffsmuster achtet und sie richtig blockt beziehungsweise ihnen ausweicht, könnt ihr Viper erledigen. Damit sind wir nun auch am Ende unseres Guides angelangt. Falls ihr auch gegen andere Bosse im Soulslike ein paar Tipps brauchen solltet, werft sehr gerne einen Blick in unsere übrigen Guides. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß in der düsteren Fantasy-Welt von „The First Berserker: Khazan“.

