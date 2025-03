The First Berserker Khazan: Volbaino besiegen- Guide, Tipps

The First Berserker Khazan:

Ihr habt Probleme mit dem Bossgegner Volbaino im fordernden Soulslike "The First Berserker: Khazan"? Dann seid ihr hier goldrichtig! In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps mit auf den Weg, um den Boss zu erledigen.

Achtung, es folgen Spoiler: Das blutige Soulslike „The First Berserker: Khazan“ will das beliebte Action-RPG-Subgenre aufmischen. Hierbei behilflich sein sollen nicht nur jede Menge krachende Action und massig Loot, sondern auch mit viele fordernde Bosse. Am Ende jeder Hauptmission im Story-Modus müsst ihr euch immer einem starken Gegner stellen. Dort müsst ihr beweisen, dass ihr stark genug seid, um in das jeweils nächste Areal vorzurücken.

In diesem Guide geben wir euch ein paar Tipps mit auf den Weg, um das Monster Volbaino zu erledigen. Er ist der vierte Bossgegners im Soulslike, der euch am Ende der vierten Story-Mission ordentlich einheizen wird. Wir verraten euch, wie ihr den Boss klein bekommt.

Ein feurig heißer Tanz

Nach dem Sieg über Viper führt euch euer Weg ins verwüstete Dorf Phraug, dessen einstiger Beschützer Volbaino verschwunden zu sein scheint. Berichte von einem möglichen Ableben des Monsters sind jedoch maßlos übertrieben, denn er ist der Bossgegner am Ende dieses Abschnitts. Dieses Biest zieht mit Hammer und Meißel in den Kampf, um damit alles in seinem Weg befindliche zu vernichten. Das könnt ihr allerdings auch durchaus zu eurem Vorteil nutzen.

Nachdem Volbaino den Meißel in die Boden gerammt hat, wird der „The First Berserker“-Boss versuchen, den Gegenstand wieder herauszuziehen. In dieser Zeit ist er für einige Sekunden Khazans Angriffen schutzlos ausgesetzt. Allerdings kann der Bossgegner mit beiden Waffen auch verheerenden Schaden anrichten. Wenn er beide gegeneinanderschlägt, setzt er sie in Brand und sobald der brennende Meißel in den Boden geschlagen wird, brennt der ganze Boden.

Bevor dies passiert, könnt ihr die Leiter nutzen, um in das obere Stockwerk zu klettern. Dort seid ihr vor den Flammen sicher. Umgekehrt gilt das natürlich ebenfalls. Wenn euch Volbaino mit seinen brennenden Waffen attackiert, könnt ihr diese übrigens mit perfekten Blocks wieder löschen. Da der Feuerschaden enorm viel von eurer Gesundheit abziehen kann, solltet ihr zudem sicherheitshalber Items dabei haben, die eure Feuerresistenz erhöhen oder Feuerschaden heilen.

Bei uns war der Schlüssel zum Sieg ein sehr aggressiver Kampfstil, mit dem wir Volbaino kaum Luft zum Atmen gelassen haben. Dies ist sehr risikoreich und kann schnell nach hinten losgehen. Mit den Tipps, die wir euch gegeben haben, sind eure Erfolgschancen sicherlich besser. Falls ihr noch Tipps für weitere Bossgegner benötigen solltet, werft bitte einen Blick auf unsere übrigen Guides. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit „The First Berserker: Khazan“.

