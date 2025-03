Apple Music: 3 Monate kostenloses Musikstreaming für PS5-Besitzer

m Juni 2015 startete der iPhone-Hersteller Apple mit Apple Music einen eigenen Musikstreaming-Dienst, um sich dem Wandel im Musikmarkt anzupassen, der sich vom Download-Verkauf über Plattformen wie iTunes immer stärker Richtung Streaming verlagerte. Seit Ende 2021 kann Apple Music, das Zugriff auf über 100 Millionen Songs liefert, auch auf der PS5 genutzt werden.

Passend dazu bietet Apple in Zusammenarbeit mit Sony jetzt ein weiteres Mal ein Angebot für alle PS5-Besitzer an, um den sonst kostenpflichtigen Streamingdienst bis zu drei Monate völlig gratis auszuprobieren. Vergleichbare Angebote gab es in der Vergangenheit auch schon für Apples Film- und Serien-Streamingdienst Apple TV+.

Bis zu 3 Monate Apple Music gratis nutzen

Genutzt werden kann die Testmitgliedschaft von allen neuen und qualifizierten, wiederkehrenden Abonnenten von Apple Music, die im Besitz einer PlayStation 5 sind und über einen Apple Account und ein Konto für das PlayStation Network verfügen. Dadurch ergeben sich auch zwei unterschiedliche Laufzeiten:

3 Monate für neue Abonnenten

2 Monate für qualifizierten wiederkehrende Abonnenten

Gültig ist das Angebot noch bis zum 18. März 2026, sodass interessierte PS5-Besitzer genügend Zeit haben, um sich für den Abschluss der Mitgliedschaft zu entscheiden.

Es gilt nämlich zu beachten, dass trotz kostenloser Nutzung eine gültige Zahlungsmethode hinterlegt sein muss. Darauf weist Sony in den Nutzungsbedingungen hin. Der Grund: Aus der Test-Mitgliedschaft wird nach dem Ablauf der zwei bzw. drei Monate ein reguläres Abonnement, für das monatlich 10,99 Euro fällig werden.

So beansprucht ihr die Gratis-Monate für Apple Music

Wie bereits erwähnt, werden lediglich ein Apple Account sowie ein PSN-Konto benötigt, um Apple Music kostenlos nutzen zu können. Sind diese beiden Voraussetzungen erfüllt, kann das Gratis-Abo problemlos über die PS5 aktiviert werden:

Die nachfolgenden Schritte müssen erledigt werden:

Apple Music-App über die PS5-Suchleiste oder unter „Alle Apps“ im Medien-Home-Bildschirm suchen.

Apple Music-App herunterladen, öffnen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Mit der Apple-ID anmelden oder eine neue Apple-ID erstellen.

Bis zu 6 Monate Apple Music ohne Zusatzkosten in Anspruch nehmen.

Zudem weist Sony darauf hin, dass der kostenlose Probezeitraum für Apple Music lediglich auf allen PS5-Konsolen in Anspruch genommen werden kann – auf anderen Konsolen oder Geräten ist das nicht der Fall. Sobald das Angebot jedoch wahrgenommen wurde, kann der Streamingdienst auch auf allen anderen Geräten beliebig genutzt werden. Dazu gehören Smartphones, Smart-TVs, Amazon Echo und mehr.

Die umfangreiche Musikbibliothek von Apple bietet Zugriff auf über 100 Millionen Songs, Alben und Playlists verschiedener Genres, die ohne Werbeunterbrechung genossen werden können. Zudem können die Inhalte auch problemlos heruntergeladen und offline angehört werden. Obendrein werden personalisierte Empfehlungen basierend auf den eigenen Hörgewohnheiten geboten.

Alle weiteren Informationen zum Apple-Music-Angebot für PS5-Besitzer findet ihr auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

