Assassin’s Creed Shadows: Nach Blitzstart in UK-Charts – Hält der Höhenflug an?

Nach zweifacher Verschiebung wurde „Assassin’s Creed Shadows“ am 20. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht. Die Erwartungen an das neueste Action-Adventure von Ubisoft waren groß, doch nach positiven Test-Wertungen gelang auch der erfolgreiche Launch und nach nicht einmal 24 Stunden wurde bereits die Marke von einer Million Spieler geknackt.

In Großbritannien konnte sich „Assassin’s Creed Shadows“ direkt auf dem ersten Platz der physischen Verkaufscharts festsetzen und übertraf mit „Star Wars Outlaws“ nicht nur das letzte Ubisoft-Spiel, sondern auch den bisherigen Spitzenreiter „Monster Hunter Wilds“. Auch bei uns in Deutschland legte das Japan-Abenteuer einen erfolgreichen Start hin und sorgte so für die bislang verkaufsstärkste Woche des Jahres.

Doch nach einem starken Verkaufsstart stellt sich die Frage, ob „Assassin’s Creed Shadows“ seinen Erfolg aufrechterhalten kann. Die neuesten Charts aus dem britischen Einzelhandel (via PushSquare) zeigen, ob das Spiel auch über die erste Welle von Fans und Early Adoptern hinaus Interesse weckt.

Shadows kann seinen Spitzenplatz behaupten

Die kurze Antwort: Ja. Auch in der letzten Verkaufswoche, die bis zum 29. März andauerte, konnte sich „Assassin’s Creed Shadows“ behaupten und steht somit auch in der zweiten Woche nach wie vor auf dem ersten Rang der britischen Charts für physische Spiele. Vor allem die PS5-Version war gefragt, auf die 84 Prozent der gesamten Verkäufe zurückfielen.

Den zweiten Platz der aktuellen Verkaufscharts konnte sich mit „Atomfall“ zudem ein Neueinsteiger sichern. Ebenfalls neu vertreten in der Bestenliste ist „The First Berserker: Khazan“, das auf dem sechsten Rang einsteigen konnte. Mit „Astro Bot“ hat es außerdem ein Rückkehrer in die Charts geschafft und so findet sich der kleine Roboter auf dem dritten Platz wieder.

Darüber hinaus gibt es nur wenig Veränderungen: „EA Sports FC 25“ hält sich nach wie vor in den Charts und rangiert aktuell auf dem vierten Platz, während Hazelights Koop-Hit „Split Fiction“ sich den fünften Rang sichern konnte. Verlassen mussten die Top 10 hingegen „Monster Hunter Wilds“ und „WWE 2K25“.

UK-Verkaufscharts – Woche bis 29. März 2025 (nur physische Verkäufe):

Assassin’s Creed Shadows Atomfall Astro Bot EA Sports FC 25 Split Fiction The First Berserker: Khazan Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Call of Duty: Black Ops 6 Hello Kitty Island Adventure

Zweitgrößter Launch in der Franchise-Geschichte

Doch „Assassin’s Creed Shadows“ konnte nicht nur im Einzelhandel gute Verkäufe erzielen. Auch die digitale Version fand großen Anklang und konnte im PlayStation Store direkt einen neuen Rekord aufstellen: Kein anderes Ubisoft-Spiel wurde am ersten Tag so häufig aus dem Sony-Shop heruntergeladen, wie „Shadows“. Die Kombination aus digitalen und physischen Verkäufen beschert Ubisoft so den zweitgrößten Launch in der Franchise-Geschichte.

Etwas verhaltener fiel der Verkaufsstart in Japan aus: Dort konnte „Shadows“ zum Start lediglich den fünften Platz belegen. Allerdings hatte Ubisofts Action-Adventure zum Release auch starke Konkurrenz: In derselben Woche wurden auch „Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition“ für die Switch und „Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“ – ebenfalls für die Nintendo-Konsole sowie für die PS5 – veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren