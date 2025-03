Crunchyroll: 5 Anime-Tipps für die Frühling-Season 2025 mit Fire Force, Witch Watch & mehr

Die Natur erwacht, die Tage werden wieder wärmer und passend dazu steht nun auch die Frühling-Season 2025 bei Crunchyroll in den Startlöchern. In diesem Artikel möchten wir euch fünf Anime-Tipps näher vorstellen, die ihr im Auge behalten solltet.

Der Frühling hat begonnen und damit bricht auch die Frühling-Season bei Crunchyroll endlich an! Wie zuletzt im vergangenen Winter möchten wir euch erneut einige vielversprechende Anime-Serien ans Herz legen. Genauer möchten wir euch fünf Shows empfehlen, die ihr in den nächsten Wochen und Monaten bei Crunchyroll unbedingt im Auge behalten solltet.

A Ninja and an Assassin Under One Roof (OmU)

Starttermin: 10. April 2025

Satoko Kusagakure ist so gar nicht, wie sich die Leute eine Ninja-Kriegerin vorstellen: Sie ist tollpatschig, unbeholfen und ehrlich gesagt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Gemeinsam mit einigen anderen Bewohnern ihres Dorfes beschließt sie eines Tages, der Isolation dieses Ortes zu entfliehen. Fast verhungert wird Satoko von der Oberschülerin Konoha Koga, die gleichzeitig eine Assassine ist, aufgegabelt und beide leben fortan unter einem Dach.

„A Ninja and an Assassin Under One Roof“ ist eine unbeschwerte Action-Komödie.

Der Fokus der Anime-Serie „A Ninja and an Assassin Under One Roof“, die unter der Regie von Yukihiro Miyamoto („Fate/Extra: Last Encore“) im renommierten Studio Shaft („Bakemonogatari“) entsteht, liegt klar auf dem Alltagsleben der beiden Hauptfiguren und einer guten Portion Comedy. Falls euch der Sinn also nach einem eher unbeschwerten Assassinen-/Ninja-Abenteuer steht, das dennoch durchaus blutige Action bietet, seid ihr hier goldrichtig.

Guilty Gear Strive: Dual Rulers (OmU)

Starttermin: 5. April 2025

Technologie und Wissenschaft haben inzwischen ihre Relevanz in der Welt verloren. Stattdessen vertrauen die Menschen auf die Macht der Magie. Allerdings herrscht deshalb noch lange kein Frieden, denn sogenannte Gears, biologische Waffen, rebellieren gegen die Menschheit. Es entbrennt ein verheerender Krieg, der tiefe Spuren hinterlassen soll. Eines Tages trifft jedoch Sin Kiske, das Kind eines Menschen und eines Gears, auf ein Mädchen, das Gears hasst.

Mit „Guilty Gear Strive: Dual Rulers“ dürft ihr euch auch auf eine neue Videospiel-Adaption in der Frühling-Season bei Crunchyroll freuen. Wie der Titel bereits verrät, basiert die Anime-Serie auf dem gleichnamigen Fighting-Game-Hit von Arc System Works. Studio SANZIGEN („The Heroic Legend of Arslan“) und Regisseur Shigeru Morikawa (Episode Director bei „Monogatari Series: Off & Monster Season“) liefern allen Fans krachender Action ein potentielles Highlight.

My Hero Academia: Vigilantes (DE & OmU)

Starttermin: 7. April 2025

Koichi Haimawaris großer Traum, ein gefeierter Held zu werden, ist bereits vor einiger Zeit geplatzt. Doch das hält ihn nicht davon ab, in seiner Freizeit seine Spezialität (Superkraft) dennoch für gute Taten einzusetzen. Während einer Konfrontation mit einigen Schlägern tut sich Koichi mit zwei anderen „Helden“ zusammen, um fortan gemeinsam für das Gute zu kämpfen. Wenn sie nur geahnt hätten, worauf sie sich hierbei wirklich eingelassen haben.

„My Hero Academia: Vigilantes“ verspricht DAS Highlight der Frühling-Season 2025 bei Crunchyroll zu werden.

„My Hero Academia: Vigilantes“ ist ein Spin-off zum gefeierten Superhelden-Anime und definitiv der größte Neustart der Frühlings-Season 2025. Verantwortlich für die Serie zeichnet sich das erst vor einigen Monaten gegründete Studio BONES Film unter der Regie von Kenichi Suzuki („Drifters“). Diese Spin-off-Serie zeichnet sich gegenüber der Hauptreihe durch eine deutlich rauere und düsterere Atmosphäre aus. Dieses Superhelden-Abenteuer dürft ihr nicht verpassen!

The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows (OmU)

Starttermin: 3. April 2025

Zenos ist zwar ein begnadeter Heiler, allerdings sind sich weder er selbst noch seine Kameraden des wahren Ausmaßes seiner Kräfte tatsächlich bewusst. Deshalb schmeißt seine Gilde ihn kurzerhand raus und setzt ihn mit einer mickrigen Abfindung auf die Straße. Wenig später trifft er auf das schwer verwundete Elfenmädchen Lily, das er mit seiner Magie heilt. Kurz darauf eröffnet Zenos eine Untergrundklinik, um allen möglichen Leuten zu helfen.

Solltet ihr auf der Suche nach einem eher unbeschwerten Fantasy-Adventure mit sympathischen Charakteren sein und einer guten Portion Humor sein, dürfte „The Brilliant Healer’s New Life in the Shadows“ einen genaueren Blick für euch wert sein. Die fantasievolle Action-Comedy entsteht im Studio Makaria Inc. („Dropkick on My Devil!! Apocalypse Day“) unter der Regie von Yuzuru Yoshizaki (Episode Director bei „Chiikawa – Süßer kleiner Fratz“).

Witch Watch (OmU)

Starttermin: 6. April 2025

Ein Oni und eine Hexe leben unter einem Dach. Was wie der Anfang eines schlechten Witzes klingt, ist die Ausgangssituation für unsere Protagonistin Nico und ihren Kindheitsfreund Morihito. Nach ihrer Hexenausbildung kehrt Nico in ihre Heimat zurück, um sich dort einen Vertrauten zu wählen – Morihito! Etwas widerwillig geht dieser den Deal mit der Hexe ein, denn sollte er sich weigern, droht ihn ein Fluch zu ereilen. Ihre Bindung wird auf eine harte Probe gestellt.

Mit der Anime-Serie „Witch Watch“ kommen RomCom-Fans auf ihre Kosten.

Auch Romance-Fans kommen in der Frühling-Season 2025 bei Crunchyroll auf ihre Kosten. Der RomCom-Anime „Witch Watch“, der bei Bibury Animation Studios („The Quintessential Quintuplets Movie“) unter der Regie von Hiroshi Ikehata („TONIKAWA: Over the Moon For You“) verspricht ein echtes Highlight für Genre-Fans zu werden und bietet neben berührenden, magischen Momenten ebenfalls die eine oder andere Slapstick-Einlage.

Bonustipp: Fire Force Staffel 3 (DE & OmU)

Starttermin: 4. April 2025

Seit Shinra der Fire Force beigetreten ist, um gegen gefährliche Flammenmonster zu kämpfen, ist viel passiert. Nach den jüngsten Ereignissen wurden unser Held und seine Freunde der Brigade 8 als Verräter gebrandmarkt und setzen nun alles daran, um ihren Captain zu retten. Allerdings sollen sich die Ereignisse schon bald wieder überschlagen, denn eine zerstörerische Gruppe versucht, die Erde in eine Sonne zu verwandeln und die Menschheit auszulöschen.

Mehr als vier Jahre mussten sich „Fire Force“-Fans in Geduld üben, doch jetzt steht die 3. Staffel endlich in den Startlöchern! Diese ist gleichzeitig auch die finale Season des Anime-Hits und wird dessen Geschichte somit abschließen. Dieses feurige Action-Spektakel mit seinen bildgewaltigen Kämpfen und spannenden Mysterien dürft ihr keinesfalls verpassen! Wie schon die ersten 2 Staffeln entsteht auch die Fortsetzung im Studio David Production („Undead Unluck“).

Neben Staffel 3 von „Fire Force“ dürfen sich Anime-Fans in der Frühling-Season 2025 auch auf weitere heißerwartete Fortsetzungen bei Crunchyroll freuen. Hierzu zählt unter anderem Season 2 von „Wind Breaker“, Staffel 5 von „Black Butler“, die den „Emerald Witch“-Arc adaptiert, sowie neue Episoden von „Die Tagebücher der Apothekerin“ und „One Piece“.

Welche neue(n) Anime-Serie(n) möchtet ihr euch in der Frühling-Season 2025 bei Crunchyroll unbedingt ansehen?

