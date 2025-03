Death Stranding: Vor Release des Nachfolgers – Kojima nennt neue Spielerzahl

Anscheinend haben noch einige Spieler in "Death Stranding" Lieferungen offen. Hideo Kojima konnte nun eine neue Spielerzahl für sein Open-World-Spiel verkünden.

Nun ist es nicht mehr lange hin, dann können die Spieler ein Wiedersehen mit Sam Porter Bridges, Fragile und anderen feiern. Vor wenigen Wochen erst wurde bekannt, dass „Death Stranding 2: On The Beach“ schon am 26. Juni 2025 erscheinen wird.

Vor dem Release des Nachfolgers konnte der Erstling „Death Stranding“, der ursprünglich 2019 erschien, einen weiteren Meilenstein erreichen. Hideo Kojima selbst verkündete nun eine neue, runde Zahl an Spielern.

Noch mehr Spieler verbinden die Menschen

Wie Kojima über seinen englischen Twitter-Kanal angab, konnte „Death Stranding“ unlängst den Meilenstein von 20 Millionen Spielern überschreiten. „Vielen Dank an alle“, meldete sich der Entwickler. „Sams aus der ganzen Welt liefern immer noch. Ihr verbindet die Welt.“

Im letzten November erst konnte der Japaner zum fünften Jubiläum von „Death Stranding“ eine neue Spielerzahl nennen. Damals reisten satte 19 Millionen Sams durch die Überreste der USA, um ihre Lieferungen an die wartende Kundschaft zu bringen. Kurz zuvor war der Titel überraschend für Xbox Series X|S und Amazon Luna veröffentlicht worden.

Allerdings handelt es sich bei der neuen Zahl keineswegs um einen Indikator dafür, wie oft sich „Death Stranding“ verkauft hat. Es handelt sich dabei „lediglich“ um 20 Millionen Spieler.

Nachfolger kann bereits vorbestellt werden

Anfang März wurde das Release-Datum für „Death Stranding 2“ zusammen mit einem rund zehnminütigen Trailer bekanntgegeben. Gezeigt wurden neben den bereits bekannten Figuren Sam, Fragile und Higgs auch die Neuzugänge Tomorrow, Rainy und Neil.

„Death Stranding 2“ erscheint am 26. Juni 2025, kann jedoch schon seit dem 17. März in mehreren Editionen vorbestellt werden. Darunter ist auch eine rund 250 Euro teure Collector’s Edition, die von den Fans scharf kritisiert wurde. Denn trotz des hohen Preises beinhaltet diese Sammlerausgabe nur einen Download-Code für das Spiel. Eine physische Kopie oder auch ein Steelbook, wie es häufig anderen Ausgaben beiliegt, fehlen.

Quelle: Hideo Kojima Twitter, GamesRadar

Weitere Meldungen zu Death Stranding, Death Stranding 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren