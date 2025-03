Final Fantasy 9: Kommt das Remake? Webseite zum Jubiläum befeuert Spekulationen

„Final Fantasy 9“ feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und passend dazu hat Square Enix jetzt eine neue Webseite veröffentlicht, die anlässlich der Feierlichkeiten „verschiedene Projekte“ verspricht. Das heizte natürlich die Gerüchte um ein Remake des Rollenspiel-Klassikers an.

Im Juli 2000 veröffentlichte Square Enix „Final Fantasy 9“ in Japan für die erste PlayStation und somit feiert der Rollenspiel-Klassiker rund um Dieb Zidane, Prinzessin Garnet und Schwarzmagier Vivi in diesem Jahr bereits sein 25-jähriges Jubiläum.

Passend dazu haben die Verantwortlichen jetzt eine neue Webseite ins Netz gestellt, um auf die Feierlichkeiten rund um den neunten Teil der erfolgreichen JRPG-Reihe aufmerksam zu machen. Das heizt natürlich ein weiteres Mal die Spekulationen rund um das Remake von „Final Fantasy 9“ an, das sich die Spieler bereits seit Jahren wünschen.

Bringt das Jubiläum die Ankündigung einer Neuauflage?

Die besagte Webseite konzentriert sich bislang auf Kooperationen abseits des Videospiels und weist unter anderem auf neue Merchandise-Artikel hin. Darunter befinden sich Figuren, Plüschtiere, Brillen, ein Bilderbuch und ein Musikalbum. Doch offenbar scheint das erst der Anfang zu sein, denn auf der Seite heißt es: „Wir bereiten verschiedene Projekte vor, darunter Merchandise und Kooperationen zur Feier unseres 25-jährigen Jubiläums, also freut euch darauf!“

Dementsprechend scheint Square Enix noch einige Neuigkeiten und womöglich auch Überraschungen in petto zu haben. Die Fans hoffen natürlich auf das Remake von „Final Fantasy 9“ und mit etwas Glück könnte die Ankündigung zeitnah erfolgen – welcher Zeitpunkt würde sich schließlich besser eignen, als das 25-jährige Jubiläum? Ein Teil der Spieler vertraut bereits darauf, dass eine Ankündigung parallel zur Nintendo Direct, die am kommenden Mittwoch anlässlich der Switch 2 stattfinden wird, erfolgen könnte.

Gerüchte um ein Remake kursieren bereits seit Jahren

Auch wenn das Remake von „Final Fantasy 9“ bislang noch nicht offiziell angekündigt wurde, häuften sich die Gerüchte um eine mögliche Neuauflage des PS1-Klassikers bereits in der Vergangenheit. Erst im letzten Monat wies der bekannte und stets gut informierte Branchenkenner NateTheHate darauf hin, dass Square Enix nach wie vor an zwei Remakes arbeiten soll: „Final Fantasy 9“ und „Final Fantasy Tactics“.

Auch die Leakerin Midori heizte die Gerüchteküche im vergangenen Jahr an, nachdem sie von der Existenz der Neuauflage erfahren haben möchte. Erstmals in Erscheinung trat das Remake von „Final Fantasy 9“ bereits im September 2021 im Rahmen eines großen GeForce-Now-Leaks. Aber auch zuverlässige Quellen wie der Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb gaben an, von der überarbeiteten Version gehört zu haben.

Im letzten Jahr äußerte sich außerdem auch jemand von offizieller Seite aus zum „Final Fantasy 9“-Remake – niemand geringeres als Square-Enix-Veteran und Produzent Naoki Yoshida, auch bekannt als Yoshi-P. Er räumte ein, welche Herausforderungen die Entwicklung einer Neufassung des Rollenspiel-Klassikers mit sich bringen würde und fragte sich „ob es möglich ist, das als ein einzelnes Spiel neu zu machen“. Womöglich könnte sich Square Enix für eine Neuauflage das „Final Fantasy 7“-Remake zum Vorbild nehmen.

