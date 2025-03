Fortnite: Gum-Gum-Kooperation! – Crossover mit Anime-Hit geplant – Gerücht

„Fortnite“ könnte womöglich schon bald ein Crossover mit einem der erfolgreichsten Animes und Mangas aller Zeiten bieten. Gerüchten zufolge soll die Strohhutbande rund um Monkey D. Ruffy aus „One Piece“ ihren Weg in den Battle-Royale-Shooter von Epic Games finden.

2017 gelang Epic Games mit „Fortnite“ der große Wurf: Der Battle-Royale-Shooter entwickelte sich zu einem globalen Phänomen und begeistert nach wie vor Millionen von Spielern. Der langanhaltende Erfolg ist unter anderem auf die ständige Weiterentwicklung des Spiels zurückzuführen, zu der auch häufige Crossover mit beliebten Franchises aus Filmen, Fernsehserien, Comics und Videospielen zählen.

Aktuell findet ein Crossover mit „Mortal Kombat“ statt, sodass sich Spieler passende Skins ikonischer Charaktere wie Kitana, Raiden und Scorpion sichern können. In der Vergangenheit hat es zudem schon öfters Kooperationen mit erfolgreichen Animes wie „Dragonball“, „Jujutsu Kaisen“ oder „My Hero Academia“ gegeben. Doch Gerüchten zufolge könnte zukünftig auch ein Crossover mit einem der beliebtesten und erfolgreichsten Animes aller Zeiten stattfinden.

Trifft Fortnite schon bald auf die Strohhutbande?

Die Rede ist natürlich von „One Piece“, das seit 1997 als Manga und 1999 als Anime läuft und über die Jahre hinweg eine riesige Fangemeinde anhäufen konnte. Zuletzt rückten die Abenteuer rund um Monkey D. Ruffy und seine Piraten-Crew vor allem durch die gleichnamige Live-Action-Serie, die im August 2023 auf Netflix veröffentlicht wurde, in den Fokus. Und nun soll die Strohhutbande auch ihren Weg in die Welt von „Fortnite“ finden.

Davon ist zumindest der glaubwürdige Insider NotPalo überzeugt, wie er jetzt in einem Beitrag (via GameRant) auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verlauten ließ. Erste Gerüchte über eine mögliche Kooperation zwischen „Fortnite“ und „One Piece“ tauchten bereits im vergangenen Jahr auf und auch der Leaker spricht von einer Verzögerung. So wurde das Crossover verschoben, soll aber noch nach wie vor geplant stattfinden. Ein genauer Zeitpunkt ist bislang aber noch nicht bekannt.

Diese Charaktere soll das Crossover enthalten

Wie NotPalo außerdem berichtet, soll die Zusammenkunft zwischen „One Piece“ und „Fortnite“ in zwei Wellen vonstattengehen. Demnach sollen im Zuge der ersten Welle die fünf Gründungsmitglieder der wohl bekanntesten Piratenbande der Anime- und Manga-Welt als Skins im Epic-Shooter erhältlich sein: Monkey D. Ruffy, Lorenor Zorro, Lysop, Sanji und Nami.

Zur geplanten zweiten Welle konnte der Insider allerdings noch keine Angaben machen, sodass vorerst noch spekuliert werden darf, welche weiteren Charaktere aus „One Piece“ Einzug in „Fortnite“ erhalten können. Doch das Universum von Schöpfer Eiichiro Oda ist groß und dementsprechend hat Entwickler Epic Games genügend Auswahl. Es könnte sich um zukünftige Strohhut-Mitglieder wie Chopper oder Nico Robin handeln, doch auch Bösewichter wie Buggy der Clown oder Crocodile wären möglich.

