Monster Hunter Wilds: Game Director verspricht umfangreiche Verbesserungen – Das bringen die nächsten Updates

Entwickler Capcom plant einige Dinge in „Monster Hunter Wilds“ umzukrempeln: In einem Brief wandte sich Game Director Yuya Tokuda jetzt an die Fans, gewährte einen Ausblick auf die kommenden Entwicklungen und verriet, auf welche Verbesserungen die nächsten Updates enthalten werden.

Vor vier Wochen feierte „Monster Hunter Wilds“ einen überaus erfolgreichen Launch: Das Action-Rollenspiel konnte sich innerhalb der ersten drei Tage nach der Veröffentlichung bereits mehr als acht Millionen Mal verkaufen – ein neuer Rekord für Entwickler und Herausgeber Capcom.

Nun steht in der kommenden Woche das erste große Titel-Update an, das unter anderem weitere Monster, Quests und einen neuen Treffpunkt für die Jäger mit sich bringen wird. Doch abseits der frischen Inhalte planen die Entwickler zukünftig auch zahlreiche Verbesserungen vorzunehmen. Darüber sprach Game Director Yuya Tokuda jetzt in einem offenen Brief, mit dem er sich direkt an die Fans richtete.

Performance- und QoL-Verbesserungen für ein flüssigeres Spielerlebnis

Zunächst einmal verspricht Tokuda, dass sich die Performance von „Monster Hunter Wilds“ weiter verbessern soll – und das bereits mit dem kommenden Titel-Update in der nächsten Woche, aber auch mit zukünftigen Aktualisierungen. Und auch der Spielablauf wird von Capcom im Auge behalten, sodass sich die Entwickler vorbehalten, auch mögliche Änderungen an der Spielökonomie oder -Balance vorzunehmen. Entsprechende Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt geteilt.

Darüber hinaus können sich die Spieler über etliche Quality-of-Life-Verbesserungen freuen: Bereits das Titel-Update wird beispielsweise die Wartezeit beim Zugriff auf Einrichtungsfunktionen verkürzen. In Zukunft soll das Spielgefühl zudem weiter verbessert werden, um ein noch flüssigeres Spielerlebnis zu gewähren: „Dazu gehören unter anderem das einfache Auffüllen von Gegenständen, das Abrufen von Fertigkeitsinformationen, die Teilnahme an Multiplayer-Quests, die Nutzung des Saikrii sowie das Kameraverhalten während der Jagd.“

Die kommenden Titel-Updates für „Monster Hunter Wilds“ im Überblick.

Waffen-Balancing und mehrschichtige Waffen angekündigt

Weiter geht es mit den Anpassungen am Balancing der Waffen, die von Tokuda in seinem Brief angesprochen werden. Demnach sollen diese Änderungen „schrittweise mit jedem kommenden Titel-Update implementiert“ werden, „um das Spielerlebnis für alle Spieler langfristig zu verbessern“. Um das Gleichgewicht beizubehalten, werden laut Tokuda „unbeabsichtigt übermächtige Dinge unten korrigiert, aber auch andere Teile nach oben korrigieren.“

Mit dem ersten Titel-Update wird beispielsweise der Korrumpierte Mantel abgeschwächt, der für eine Maximierung des Schadens sorgt. Außerdem werden die Hämmer verbessert, da diese Waffenklasse den Entwicklern zufolge nicht so stark von den Kampfänderungen in „Wilds“ profitiert habe. Mit den Verbesserungen sei allerdings erst im Mai oder Sommer zu rechnen.

Abschließend kündigte Tokuda die mehrschichtigen Waffen an: Dadurch lässt sich das Aussehen der Jagd-Werkzeuge verändern, ohne dass die Werte beeinflusst werden. Allerdings konnte der Game Director noch keinen Termin nennen und kündigte dieses Features lediglich für ein „zukünftiges Update“ an.

Das erste Titel-Update wird ab dem 4. April 2025 für „Monster Hunter Wilds“ erhältlich sein. Die vollständigen Inhalte inklusive des passenden Trailers haben wir bereits in einer anderen Meldungen für euch zusammengefasst. Während die Aktualisierung mit der Version 1.011 für Ende Mai geplant ist, soll das zweite Titel-Update mit neuen Inhalten 1.02 dann im Sommer folgen.

