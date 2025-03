Monster Hunter Wilds: Neuer Meilenstein – Titel bricht Capcom-Rekord

Das am 28. Februar erschienene „Monster Hunter Wilds“ bleibt bei den Spielern beliebt. Schon wenige Tage nach dem Release konnten die Verantwortlichen von Capcom angeben, dass sich die wilde Monsterhatz in seinen ersten drei Tagen über acht Millionen Mal verkaufen konnte. So schnell war noch kein anderes Spiel des Unternehmens zuvor.

Im Vergleich dazu erreichte das 2018 erschienene „Monster Hunter World“, das bislang erfolgreichste Spiel von Capcom, in seinen ersten drei Tagen rund fünf Millionen Verkäufe. Das 2021 erschienene „Monster Hunter Rise“ kam in den drei Tagen nach dem Release auf gut vier Millionen verkaufte Einheiten.

Monster-Titel ist nicht zu stoppen

Nun gab es neue Verkaufszahlen von „Monster Hunter Wilds“. Wie Capcom angibt, konnte der Titel mittlerweile weitere zwei Millionen Einheiten an die Spieler bringen. Insgesamt soll „Monster Hunter Wilds“ in seinem ersten Monat rund zehn Millionen Mal verkauft worden sein – ein Verkaufsrekord, wie das Unternehmen selbst angibt.

Capcom hebt in seiner Pressemitteilung das Crossplay des Spiels hervor, eine Premiere für die „Monster Hunter“-Reihe. Dazu sollen der neue Fokus-Modus von „Monster Hunter Wilds“ sowie die nahtlose Bewegung zwischen den Siedlungen und Ökosystemen des Spiels für ein intensiveres Spielerlebnis gesorgt haben.

Das japanische Unternehmen sei weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Spieler zu erfüllen, so Capcom weiter. Dazu will der Entwickler und Publisher seine „branchenführenden Spielentwicklungsfähigkeiten“ einsetzen, um „höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen“.

In wenigen Tagen erhält „Monster Hunter Wilds“ sein erstes Title-Update. Schon am 4. April wird der Patch kostenlos an alle Spieler verteilt. Bereits vor einigen Tagen hatte Capcom verraten, welche neuen Features mit dem Update zu der Monsterjagd hinzugefügt werden.

Eines der Highlights sollte das Monster Mizutsune darstellen. Erfahrene Jäger dürften dieses Viech schon seit dem 2015 erschienenen „Monster Hunter Generations“ kennen. Zuletzt hatte dieser Leviathan einen Auftritt in „Monster Hunter Rise“.

Dazu kommen weitere Features, wie ein neuer Treffpunkt und eine besonders herausfordernde Event-Quest. Zudem feiern die Arena-Quests ihre Rückkehr.

