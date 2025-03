PS5 & PS4: Vorbestell-Charts im PSN – Forza Horizon 5 und Indiana Jones müssen sich geschlagen geben

Viele Neuerscheinungen sind für die kommenden Wochen nicht vorgesehen. Allerdings gibt es das eine oder andere Highlight, das die Vorbesteller im PSN mobilisiert. Dazu gehören zwei Xbox-Games, die den Weg auf die PS5 finden. Nachdem diese in der vergangenen Woche zeitweise die ersten vier Plätze für sich beansprucht hatten, gibt es heute einen anderen Spitzenreiter.

F1 25 rast an die Spitze

Mit dem Titel “F1 25” führt ein traditionsreicher Rennspiel-Vertreter die Liste an – und zwar in der kostspieligen Iconic-Edition. Dass sie plötzlich in den Charts auftaucht, ist kein Zufall: Die Ankündigung erfolgte in der vergangenen Woche.

Für 99,99 Euro erhalten Käufer der Iconic-Edition neben dem Rennspiel ein paar digitale Zusatzinhalte. Informationen dazu hält der folgende Artikel bereit:

“Forza Horizon 5” zeigt sich in gleich drei Varianten – Premium, Deluxe und Standard – in den oberen Rängen. Am beliebtesten ist die Premium-Edition, die mit 99,99 Euro zu Buche schlägt und unter anderem einen Frühzugang beinhaltet. Hinzu kommen der Autopass, ein Willkommenspaket, die VIP-Mitgliedschaft sowie die Erweiterungen „Hot Wheels“ und „Rallye-Abenteuer“.

Der neue “Indiana Jones”-Titel schaffte es ebenfalls doppelt in die Rangliste. Die 109,99 Euro kostende Premium-Edition belegt Platz 3, während die Standardversion auf Rang 4 folgt. Auch die Digital-Deluxe-Edition von “Death Stranding 2: On the Beach” liegt vor der Standardausgabe, was den Trend zu Sondereditionen mit digitalen Extras – zumindest bei Vorbestellungen – untermauert.

In der Mitte des Rankings platzieren sich Spiele wie “MindsEye”, “Days Gone Remastered” sowie “Forever Skies” in zwei Editionen. Der neue “Elden Ring”-Ableger “Nightreign” ist sowohl in der Deluxe- als auch in der Standardversion vertreten.

Auch “Clair Obscur: Expedition 33” schaffte den Sprung in die Charts – sogar in zwei Varianten. Der Shooter “DOOM: The Dark Ages” in der Premium-Edition und das kommende “MotoGP 25” runden das Tableau ab.

Die vollständige Übersicht über die zwanzig erfolgreichsten Vorbestellungen im PSN:

F1 25 Iconic Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Premium Edition (99,99 Euro) Indiana Jones und der Große Kreis Premium Edition (109,99 Euro) Indiana Jones und der Große Kreis (79,99 Euro) Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) MindsEye (59,99 Euro) Death Stranding 2 On the Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Forever Skies Deluxe Edition (39,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition (59,99 Euro) Clair Obscur: Expedition 33 (49,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) F1 25 Standard Edition (79,99 Euro) Doom: The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) RoadCraft (39,99 Euro) Forever Skies (34,99 Euro) Death Stranding 2 On the Beach (79,99 Euro) MotoGP 25 (69,99 Euro)

Nicht vorbestellt werden können die neusten Spiele in der Sammlung von PS Plus. Die April-Neuzugänge der Essential-Stufe bereichern das Abo ab dem morgigen 1. April 2025. Das heißt, Abonnenten haben nicht mehr viel Zeit, sich das März-Angebot zu sichern.

