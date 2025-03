PS5 & PS6: Weitere 30 Jahre mit einem „Ballett“ aus Leidenschaft und Technik-Fortschritt

In der Welt der interaktiven Unterhaltung ist Kontinuität oft ebenso bedeutend wie Innovation. Für Sony Interactive Entertainment stellt PlayStation dabei nicht nur eine Produktlinie dar, sondern ein komplexes Zusammenspiel zahlreicher Elemente.

Ein zentraler Akteur dieser Entwicklung war über viele Jahre Phil Rosenberg, noch bis Ende 2025 Senior Vice President of Global Partner Development and Relations bei Sony. Auch wenn er das Unternehmen verlässt, bleibt sein Blick auf PlayStation zuversichtlich.

Die Marke als choreografiertes Zusammenspiel

Im Gespräch mit dem offiziellen Sony-Blog verglich Rosenberg die Arbeit bei Sony mit einem durchinszenierten Kunstwerk: „Was wir aufgebaut haben, ist wirklich wie ein Ballett. Es ist choreografiert. Es sieht so aus, als ob es mühelos wäre, aber es ist eine Menge Arbeit.“

Die harmonische Außenwirkung entstehe durch ein Team, das Expertise und Leidenschaft vereint. Laut Rosenberg stecke hinter dem Erfolg „harte Arbeit“ und Sony sei darin „wirklich gut“.

Als wesentlichen Bestandteil des Erfolgs beschreibt der scheidende PlayStation-Manager den technologischen Fortschritt: „Ich denke, dass die Technologie sich weiterentwickelt, stabiler wird, schneller läuft und dass Spiele einen noch größeren Anteil an unserer Unterhaltungswelt haben werden.“

Rosenberg ist sich sicher, dass die Marke PlayStation noch lange bestehen wird. Es sei keine „30 Jahre und aus“-Geschichte, sondern eine „60 Jahre und wer weiß, was dann kommt“-Geschichte.

Diese Einschätzung basiert nicht zuletzt auf der Vergangenheit. Rosenberg erinnerte daran, wie prägend die Phase der PlayStation 3 gewesen sei – eine Zeit des Wandels, in der Sony erst lernen musste, den Wert vernetzter Spielwelten und die Bedeutung der Unterstützung von Entwicklerstudios voll zu erkennen.

Mit der PlayStation 4 habe man das Vertrauen vieler zurückgewonnen: „Die Fans liebten uns und ihre PlayStation 2. Und obwohl wir mit der PlayStation 3 einige Spieler verloren haben, kamen sie alle zurück, um auf der fantastischen PS4 zu spielen.“

Ein „wirklich großer Segen“ des Wachstums „war und ist unsere Beziehung zu unserer Community“, so der langjährige SIE-Manager weiter.

Technologische Perspektiven sorgen auch für Kritik

Bei den angesprochenen Weiterentwicklungen im Bereich der Technologien spielt auch der Einsatz von KI eine wesentliche Rolle. Erst kürzlich sickerte durch, dass Sony an KI-animierten Spielcharakteren arbeitet, darunter Aloy aus der „Horizon“-Serie. In diesem Zusammenhang kamen auch kritische Töne auf.

Sprecherin und Schauspielerin Ashly Burch, die Aloy ihre Stimme leiht, äußerte sich sorgenvoll: „Ich stelle mir einfach vor, dass ein Video wie dieses herauskommt, in dem die Leistung von jemandem zu sehen ist. Es enthält die Stimme, das Gesicht oder die Bewegung einer Person. Diese Person hätte keinen Schutz. Keine Möglichkeit, sich zu wehren.“

Rosenberg zeigte sich letztlich zuversichtlich, was die nahe Zukunft betrifft. Das laufende Jahr werde Sony „mit einem großartigen Ergebnis abschließen“, prognostizierte er. Auch für das Folgejahr erwartet er eine Fortsetzung des positiven Trends. Namen wie „Wolverine“ wurden in diesem Zusammenhang zwar nicht direkt genannt, gehören aber zu den nächsten großen Spielen in der PlayStation-Pipeline.

„Ich bin sehr hoffnungsvoll und sehr ermutigt durch den Wind, den wir im Moment in unseren Segeln haben“, erläuterte Rosenberg mit einem Blick in die Zukunft. Seine Einschätzung basiere dabei nicht nur auf technischen Entwicklungen, sondern auch auf dem Vertrauen in ein Team, zu dem die „intelligentesten, klügsten und leidenschaftlichsten Leute der Welt“ gehören.

