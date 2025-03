Starfield: PS5-Release in diesem Jahr? Arbeiten laufen seit „einer Weile“

Microsofts Multiplattform-Strategie nimmt weiter Form an. Hinweisen zufolge könnte auch das bisher Xbox-exklusive „Starfield“ in diesem Jahr für die PS5 erscheinen.

„Sea of Thieves“, „Hi-Fi Rush“, „Age of Empires 2“, „Indiana Jones“ und „Forza Horizon 5“ – das sind nur einige Beispiele für Spiele, die den Sprung von der Xbox auf die PS5 geschafft haben oder in Kürze für Sonys Current-Gen-Konsole erscheinen werden.

Damit ist die Strategie von Microsoft Gaming längst nicht beendet. Nachdem es keine roten Linien mehr gibt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere Marken ihre Exklusivität verlieren. Dazu gehört nicht zuletzt „Starfield“.

Insider: Starfield-Portierung bereits weit fortgeschritten

Ein offizielles Statement seitens Microsoft liegt zwar nicht vor, doch in der Gaming-Community kursieren vermehrt glaubhafte Hinweise auf eine bevorstehende Ankündigung von „Starfield“ für die PS5. Einen weiteren Hinweis streute Tom Warren, gut vernetzter Journalist bei The Verge.

Im Podcast The Xbox Two (via The Gamer) äußerte er sich zur möglichen PS5-Veröffentlichung von „Starfield“ und gab zu verstehen: „Ursprünglich wollten sie es mit der Erweiterung [Shattered Space] machen und dann weiß ich nicht, was passiert ist […]. Sie arbeiten schon eine Weile daran, also sollte es bereit sein.“

Warren spekulierte gemeinsam mit Jez Corden (Windows Central) und dem YouTuber Rand Al Thor 19, dass der PS5-Release von „Starfield“ mit einer zweiten Erweiterung des Spiels zusammenfallen könnte, die laut den Gesprächsteilnehmern in den kommenden Monaten erscheinen soll. Allerdings betonte Warren, dass das „sollte“ in seiner Aussage das Schlüsselwort sei – was bedeutet, dass in Bezug auf die PS5-Version noch ein Fragezeichen bleibt.

Doch schon Mitte des Monats gab es einen Auslöser für Spekulationen:

Im vergangenen Jahr hatte der Leaker NateTheHate eine Veröffentlichung von „Starfield“ für die PS5 in Aussicht gestellt. Später relativierte er diese Aussage, bezeichnete seine Informationen jedoch nicht als grundsätzlich falsch, sondern lediglich verfrüht.

Microsofts neue Plattformstrategie: Immer mehr Xbox-Spiele auf PS5

Microsoft wiederholte seit Anfang 2024, als die ersten Xbox-Spiele für die PS5 angekündigt wurden, mehrfach die Aussage, dass man sich von traditionellen Plattformgrenzen verabschieden wolle. Ziel sei es, „Nutzer auf mehr Plattformen für Xbox-Spiele zu begeistern“. Xbox-Spiele würden künftig „zweifellos an mehr Orten auftauchen“.

Tatsächlich erscheinen Titel wie „Indiana Jones und der große Kreis“, „Forza Horizon 5“ sowie „Doom: The Dark Ages“ für die PS5. Der zuletzt genannte Shooter etwa wird am 15. Mai 2025 zeitlich auf allen Plattformen veröffentlicht.

Bei „Forza Horizon 5“ ist eine PS5-Version für Frühjahr 2025 geplant. Seit Februar steht der Termin fest:

Auch das Strategiespiel „Age of Mythology: Retold“ verweilt mittlerweile auf der PS5. Es wurde im Februar zusammen mit der „Age of Empires 2 Definitive Edition“ angekündigt.

Dass „Starfield“ dem Vernehmen nach in diesem Jahr in den Kreis der PS5-Titel aufgenommen werden soll, würde zur aktuellen Ausrichtung von Microsoft passen. Neben „Starfield“ gab es ähnliche Gerüchte zur „Halo: The Master Chief Collection“. Laut Warren müsse der PS5-Port aber nicht zwangsweise alle Games des Originals enthalten. „Ich weiß nicht, ob es eine Sammlung sein wird im Sinne von, du weißt schon, nicht wie die Sammlung, wie sie jetzt existiert“, so der Journalist, der nicht von „jedem Spiel“ als Inhalt auszugehen scheint.

Weitere Gerüchte drehten sich um „Perfect Dark“ und „Fable“. Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

Doch wie erfolgreich sind die Xbox-Spiele auf der PS5? Angaben von Alinea Analytics gewährten kürzlich einen Einblick, sind aber nicht offiziell bestätigt.

