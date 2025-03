The Last of Us: Hat Joel richtig gehandelt? Neil Druckmann mit klarer Antwort

The Last of Us:

Das Ende von „The Last of Us“ spaltet die Spieler bis heute: Hat Joel die richtige Entscheidung getroffen, in dem er Ellie rettete? Eine Debatte, die mit der Serienadaption neu entfacht wurde. Vor dem Beginn der zweiten Staffel hat sich jetzt auch Schöpfer Neil Druckmann dazu geäußert und eine klare Meinung.

Mit „The Last of Us“ veröffentlichte Entwickler Naughty Dog eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Allerdings sorgte das postapokalyptische PS3-Abenteuer auch für einige Kontroversen, vor allem aufgrund moralischer Fragen und schwierigen Entscheidungen, vor die die Charaktere im Spiel gestellt werden.

Vor allem eine Situation wird bis heute noch nach wie vor fleißig diskutiert – vor allem, nachdem die Diskussion durch die erste Staffel der Serienadaption neu entfacht wurde: Hat Joel am Ende von „The Last of Us“ die richtige Wahl getroffen, in dem er Ellie rettete, dadurch aber womöglich die Herstellung eines Impfstoffs verhinderte? Eine fragwürdige Entscheidung, zu der sich jetzt auch Erfinder Neil Druckmann äußerte.

The-Last-of-Us-Schöpfer über Joels Entscheidung

Konfrontiert mit der Frage wurde Druckmann, gemeinsam mit seinem Co-Showrunner Craig Mazin und den Darstellern der TV-Show, in einem Interview mit IGN. Direkt zu Beginn stellte der „The Last of Us“-Schöpfer klar: „Wir sind da unterschiedlicher Meinung“, während auch Mazin zustimmte: „Ja, das tun wir.“ Im Anschluss wurde aber klar, dass die Ansichten der beiden Produzenten doch nicht so weit auseinander liegen.

Druckmann hatte eine klare Antwort: „Ich glaube, Joel hatte recht“, sagte er. „Wenn ich an Joels Stelle wäre, hoffe ich, dass ich das tun könnte, was er getan hat, um meine Tochter zu retten.“ Und auch Mazin gab zu: „Das ist so interessant, denn ich glaube, wenn ich an Joels Stelle wäre, hätte ich wahrscheinlich dasselbe getan wie er.“

Er fuhr fort: „Aber ich würde mir gerne vorstellen, dass ich es nicht getan hätte. Das ist das interessante Hin und Her der Moral. Und deshalb ist das Ende des ersten Spiels so provokant und so wunderbar. Es lässt einen als Spieler einfach nicht aus der Verantwortung.“

„Es ist so tiefgründig. Die Vorstellung, sich zu opfern, um die Welt zu retten.“

Etwas freibleibender antworteten die Darsteller: „Es ist kompliziert“, stellten Bella Ramsey (Ellie), Kaitlin Dever (Abby) und Isabela Merced (Dina), die noch ergänzte, dass „diese Staffel das untersucht“, fest. Gabriel Luna (Tommy) stellte sich auf die Seite seines Serien-Bruders: „Ich bin voreingenommen. Ich bin sein Bruder und verstehe das. Man kann nicht die ganze Welt überblicken. Man sieht nur seine eigene Welt, und Ellie ist seine Welt. Ich kann ihm persönlich nichts vorwerfen, weder als Tommy noch als Gabe, also weiß ich nicht.“

Eine etwas tiefergehende Antwort hatte zudem Young Mazino (Jesse) parat: „Ich habe das Gefühl, er war auf Autopilot“, sagte er über Joels Handlungen im Krankenhaus. „Ich glaube, er war irgendwie … er hatte einen Blackout und alles war verschwommen, bis er wieder zu sich kam.“

Wie es mit Joel und Ellie in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ weitergeht, können Zuschauer ab dem 13. April erfahren.

Grundsätzlich scheint es wohl keine einfache und vor allem richtige Antwort auf diese Frage zu geben. Mazin hielt abschließend fest: „Die Leute kommen zum Ende von The Last of Us [dem Spiel] und stellen sich die Frage: Was würdest du tun? Was würdest du tun, wenn du die Chance hättest, die Welt zu retten, wenn du dein Kind opferst? Das geht zurück auf Abraham und Isaak. Es ist so tiefgründig. Die Vorstellung, sich zu opfern, um die Welt zu retten.“

Druckmann ergänzte: „Es ist ein Unterschied: Okay, wenn ich eine beliebige Person töten müsste, um wer weiß wie viele Leben zu retten, würde man abstrakt sagen: Ja, das macht natürlich Sinn. Aber wenn es jetzt nicht mehr eine beliebige Person ist, sondern das eigene Kind, ist die Antwort eine ganz andere.“

Wie es in der Serienadaption mit Ellie und Joel weitergehen wird, erfahren Zuschauer ab dem 13. April 2025. An diesem Tag starten die neuen Episoden. Hierzulande kann die Show über Sky oder den Streamingdienst WOW verfolgt werden.

Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Hat Joel am Ende von „The Last of Us“ richtig gehandelt? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.

