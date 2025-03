The Last of Us: Mysteriöse Special-Edition für PS5 in Vorbereitung – Bericht

The Last of Us:

Eine physische Special-Edition rund um “The Last of Us" soll einem aktuellen Leak zufolge bald für die PS5 erscheinen. Die Veröffentlichung sei sowohl für Europa als auch Nordamerika geplant.

Während eine Fortsetzung der „The Last of Us“-Reihe nicht ausgeschlossen ist, arbeitet Naughty Dog mit Hochdruck an „Intergalactic The Heretic Prophet“. Doch auch zur anfangs genannten Reihe scheint ein Release geplant zu sein. Ein äußerst zuverlässiger Insider und Leaker berichtet von der Veröffentlichung einer physischen Special-Edition innerhalb des etablierten “The Last of Us”-Franchise.

Preisangaben und möglicher Zeitrahmen

Derzeit ist nicht bestätigt, auf welchen Teil der Spielereihe sich die Special-Edition bezieht. Sowohl “The Last of Us Part 1” als auch “The Last of Us Part 2” wären Kandidaten für eine Neuveröffentlichung, ebenso wie ein mögliches Bundle beider Titel.

Wie laut Billbil-kun aus mehreren unabhängigen Quellen hervorgeht, wird die physische Sonderedition voraussichtlich zum Preis von 119,99 Euro bzw. 109,99 US-Dollar erhältlich sein. Die Veröffentlichung ist demnach sowohl für europäische als auch nordamerikanische Märkte vorgesehen.

Die Ankündigung der Edition könnte zeitnah erfolgen. Interne Einschätzungen gehen von einem möglichen Start der Vorbestellungen innerhalb der kommenden zwei Monate aus. Der potenzielle Termin überschneidet sich zeitlich mit dem Ende der zweiten Staffel der HBO-Serie “The Last of Us”, die ab dem 13. April 2025 ausgestrahlt wird. Es gibt Spekulationen, dass zwischen diesen beiden Ereignissen ein Zusammenhang bestehen könnte.

PS5-Controller und PC-Version

Unabhängig von der möglichen Sonderedition zu „The Last of Us“ plant Sony die Veröffentlichung eines DualSense-Controllers in limitierter Auflage, der im Design von “The Last of Us” gestaltet ist. Dieser wird am 10. April 2025 erscheinen.

Zudem wurde eine PC-Portierung von “The Last of Us Part 2 Remastered” angekündigt, deren Veröffentlichung für den 3. April 2025 vorgesehen ist.

“Intergalactic: The Heretic Prophet“, das neuste Werk von Naughty Dog, könnte laut einer nahezu beiläufigen Aussage von Jason Schreier, Journalist bei Bloomberg, frühestens im Jahr 2027 erscheinen. In Anbetracht der längeren Entwicklungszeiten dürfte die mutmaßlich geplante Special-Edition zu „The Last of Us“ ein Mittel sein, um die Zeit zu überbrücken.

Bislang liegt zur mysteriösen Sonderedition keine offizielle Bestätigung seitens Naughty Dog oder Sony vor. Die Informationen stammen allerdings von Billbil-kun, der in der Gaming-Community als verlässlich gilt. Oft gleichen seine Leaks einer Quasi-Ankündigung.

Ob oder wann wir einen dritten Teil von „The Last of Us“ erwarten können, weiß mit ziemlicher Sicherheit aber auch der Leaker nicht. Naughty Dogs Neil Druckmann zeigte sich zuletzt skeptisch, ruderte später in Bezug auf „The Last of Us Part 3“ aber wieder zurück.

