Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Ikonische Stücke des Soundtracks fehlen – Hawk äußert sich

Mit der Entscheidung, in "Tony Hawk’s Pro Skater 3+4" auf Stücke des originalen Soundtracks zu verzichten, brachte Activision kürzlich die Spieler gegen sich auf. In einem offiziellen Statement kommentierte nun auch Tony Hawk den überarbeiteten Soundtrack.

Mit „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ feiern die beliebten Skating-Klassiker im Sommer ein Comeback. Wie die Enthüllung eines weiteren Teils des offiziellen Soundtracks verdeutlichte, werden Fans der Originale jedoch auf beliebte Stücke der damaligen Soundtracks verzichten müssen.

Nachdem zunächst unklar war, warum diverse Favoriten der Spieler im Soundtrack von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ fehlen, meldete sich über seinen offiziellen Instagram-Kanal die Skating-Legende Tony Hawk selbst zu Wort. Wie Hawk bestätigte, nahm er bewusst Anpassungen am Soundtrack vor und entschied sich für Songs, die im originalen Soundtrack nicht enthalten waren.

Gleichzeitig versicherte er den Spielern der Originale, dass auch ausgewählte Stücke aus den damaligen Soundtracks zurückkehren werden.

Tony Hawk spricht über den Soundtrack

Die Arbeiten am Soundtrack kommentierte Hawk wie folgt: „Ich habe mich für unterschiedliche Songs derselben Künstler entschieden, die auch im Soundtrack von Tony Hawk’s Pro Skater 3 & 4 zu hören sind.“

„Ich hoffe, das Entdecken macht den Spaß aus und ist ein wichtiger Grund dafür, dass diese Soundtracks überhaupt so gut ankamen. Also hört rein und genießt die Reise. Es kommt noch mehr … sowohl alte als auch neue“, so der US-Skater weiter.

Bei den betroffenen Songs der originalen Soundtracks handelt es sich übrigens nicht um die einzigen Inhalte, auf die Fans in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ verzichten müssen. Wie Activision Anfang des Monats bestätigte, wurde der beliebte Karriere-Modus aus dem vierten Teil ebenfalls gestrichen.

An dessen Stelle tritt eine Liste mit Herausforderungen, die in einem 2-Minuten-Lauf abgeschlossen werden müssen.

Bam Magera doch enthalten?

Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt auch der mögliche Aufritt von Bam Magera. Zunächst ließ sich einer Liste der enthaltenen Skater nämlich entnehmen, dass sich Activision dazu entschied, Bam Magera aus der Liste der in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ verfügbaren Skater zu streichen.

Eine Entscheidung, die wohl auf die diversen Skandale zurückzuführen war, die Magera in den letzten Jahren provozierte.

Kürzlich wurde allerdings berichtet, dass Tony Hawk höchstpersönlich intervenierte und sich quasi in letzte Minuter dafür einsetzte, dass Magera doch enthalten ist. Dies meldete Roger Bagley, der Co-Moderator des „The Live Club“-Skating-Podcasts, vor wenigen Tagen. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erscheint am 11. Juli 2025 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch.

Käufer der digitalen Digital Deluxe und der Collector’s Editions bekommen einen 72-stündigen Vorabzugriff eingeräumt und dürfen am 8. Juli 2025 loslegen.

