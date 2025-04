1.-April-Special: Allerlei aberwitzige Aprilscherze 2025 aus der Gaming-Welt

Der 1. April 2025 ist da und wie es seit vielen Jahren Tradition ist, laufen an diesem Tag Spaßvögel und Scherzkekse zur Höchstform auf. Lachen ist bekanntlich gesund und der eine oder andere Jux kann hier auf jeden Fall helfen. Natürlich schließen sich auch verschiedene News-Outlets sowie Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen diesem Brauch an und machen fleißig mit.

Nachfolgend haben wir für euch einige Aprilscherze aus der Gaming-Welt zusammengestellt. An den kleinen Späßen beteiligen sich unter anderem bekannte Firmen wie Krafton, Mintrocket, PlayStation, SEGA, Shift Up, Square Enix und Yostar. Freut euch auf einige aberwitzige Ideen!

Cygames

Den Anfang macht Cygames, der Publisher hinter der beliebten „Granblue Fantasy“-Reihe. Spielerinnen und Spieler der 2024 Neuveröffentlichung des populären Fighting-Games „Granblue Fantasy: Versus Rising“ dürfen sich aufgrund einer „großen Nachfrage“ auf ein paar spezielle Illustrationen freuen, die im Ingame-Rupie-Shop freigeschaltet werden können (via Twitter/X).

Diese und weitere schicke Illustrationen könnt ihr euch ab sofort sichern.

Kadokawa

Auch der Kadokawa-Konzern, der erst vor wenigen Monaten eine strategische Allianz mit Sony eingegangen war, sagt „April, April!“. Das Unternehmen hat eine neue Visual Novel zum hauseigenen Light-Novel- und Anime-Hit „Re:Zero“ mit dem Zusatztitel „School Life in Another World“ angekündigt. Ob der Titel wohl wirklich seinen Weg in den Handel findet?

Krafton

Statt „Winner Winner Chicken Dinner“ heißt es beim Battle-Royale-Shooter „PUBG“ stattdessen heute „Winner Winner Romance Dinner“. Hierbei handelt es sich um ein „Gun-Romance-Game“, das ihr ab sofort spielen könnt.

Kuro Games

Zum beliebten Gacha-Game „Wuthering Waves“ haben die Verantwortlichen indes mit einem schicken Video ein neues Update vorgestellt. Dieses bringt das Spiel auf die Version 0.1 und wie das aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

Level-5

Die Macher des knuffigen Adventures „Fantasy Life i: Die Zeitdiebin“ erlauben sich am 1. April 2025 indes einen kleinen Seitenhieb gegen Nintendos populäre Life-Sim „Animal Crossing: New Horizons“. Level-5 wandeln ihr eigenes Spiel kurzerhand in einen „Animal Crossing“-Klon um. Wie das aussieht, könnt ihr euch in diesem Trailer anschauen:

Mintrocket

In einer Zeit, in der viele bekannte sowie weniger bekannte Games eine Neuauflage in Form eines Remasters spendiert bekommen, möchte auch Mintrocket ein Stück vom Kuchen abhaben. Deshalb dürft ihr euch ab sofort auf „Dave the Diver: Remastered“ freuen, das im Jahr 2049 für die LS7, die Ybox Series X|L und die Swhich erscheinen soll.

PlayStation China

PlayStation China hat als kleinen Aprilscherz ein besonderes Video rund um den DualSense-Controller der PlayStation 5 und das Action-RPG-Highlight „Monster Hunter Wilds“ veröffentlicht:

SEGA

Während in Hollywood derzeit bereits eifrig am Drehbuch für „Sonic the Hedgehog 4“ gearbeitet wird, hat Sega selbst gleich zwei kleine Späßchen rund um sein ikonisches, blaues Maskottchen veröffentlicht. Einmal ist die April-Ausgabe des „Weekly Hedgehog“-Magazins endlich erhältlich.

Darin sind spannende Geschichten enthalten, etwa „Knuckles heuert eine Diebesbande an, um den Emerald zu bewachen!?“ und „Steigende Kosten bedeuten, dass mehr Ringe benötigt werden, um ein 1UP zu bekommen!?“ Darüber hinaus könnt ihr euer „Sonic“-Wissen nun in der Demo von „Sonic Racing: Cross Words“ unter Beweis stellen.

Wie schnell könnt ihr das „Sonic“-Kreuzworträtsel lösen?

Shift Up

Das Unternehmen hinter „Stellar Blade“ und „Goddess of Victory: Nikke“ hat zum letztgenannten Titel einen bildgewaltigen Trailer veröffentlicht. Darin stimmt euch das Team von Shift Up auf den Release des „Nikke“-Films „Final Battle“ ein. Einen weltweiten Kinostart enthüllten die Verantwortlichen ebenfalls: den 1. April 2050.

Square Enix

Auch Square Enix ließ sich nicht lumpen und hat direkt mehrere besondere Aprilscherze aus dem Hut gezaubert. Den Anfang macht das legendäre „Dragon Quest“-Franchise, das eine Kooperation mit der bekannten japanischen Süßwarenmarke „Bunmeido“ angekündigt hat. Zum Mobile-Hit „Final Fantasy 7: Ever Crisis“ hat der japanische Konzern indes ein Spin-off mit High-School-Setting angekündigt, das den Titel „Rival Fantasy: Ever Crisis Academy Seven“ trägt.

Des Weiteren hat Square Enix bestätigt, dass die 8-Bit-Version des gefeierten Action-RPG-Meisterwerks „NieR:Automata“ endlich da ist!

Zwei neue Schulen haben in Midgar eröffnet.

Team Jade

Team Jade, das Entwicklerstudio hinter der Neuauflage des Ego-Shooter-Klassikers „Delta Force“, hat sich als Aprilscherz einen neuen Modus angedacht, in dem Katzen die Hauptrolle spielen! Rund eine Woche läuft dieses spezielle „Cat Operator“-Event, an dem ihr ab sofort teilnehmen könnt.

Yostar

Publisher Yostar hat die Gunst der Stunde indes genutzt, um einen neuen Anime zu seinem „Azur Lane“-Franchise anzukündigen. Passend zur Enthüllung von „Azur Lane: Bisoku Tensei!“ gingen auch ein passender Trailer und eine Website online.

Welcher Aprilscherz 2025 aus der Gaming-Branche gefällt euch besonders gut?

Weitere Meldungen zu 1. April.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren