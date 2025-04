Assassin’s Creed Invictus: Weiteres Spiel schon in diesem Jahr? 

Nachdem “Assassin’s Creed Shadows” die Reihe kürzlich mit einem Szenario im feudalen Japan ergänzte, verdichten sich die Spekulationen, dass Ubisoft für dieses Jahr ein weiteres Projekt vorbereitet – allerdings nicht als klassisches Hauptspiel. Vielmehr ist das eigenständige Multiplayer-Projekt gemeint.

Codename Invictus für 2025 geplant?

Beim Multiplayer-Projekt handelt es sich um ein Spiel mit dem Arbeitstitel “Assassin’s Creed Invictus”. Laut Tom Henderson, der mit seinen Aussagen zur Reihe in den vergangenen Jahren erstaunlich oft richtig lag, ist oder war ein Release für 2025 vorgesehen.

„Sollte dieses Jahr passieren“, schrieb der Insider, nachdem ein User fragte: „Was ist mit AC Invictus geschehen. Es gibt keine Informationen darüber? Und wann wird es veröffentlicht???“

Offiziell bestätigt wurde der nahende Release von “Assassin’s Creed Invictus” bislang nicht, allerdings deuten verschiedene Quellen auf einen fortgeschrittenen Entwicklungsstand hin. Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit Teams, die bereits an “For Honor” und “Rainbow Six Siege” beteiligt waren.

Trotz des neuen Ansatzes versicherte Serienchef Marc-Alexis Côté schon 2022, dass Ubisoft weiterhin stark in Einzelspieler-Erlebnisse investiert – mit Projekten wie „Assassin’s Creed Red“, das zwischenzeitlich zu „Assassin’s Creed Shadows“ wurde, und „Assassin’s Creed Hexe“. Die Multiplayer-Initiative solle das Franchise nicht ersetzen, sondern ergänzen und neue kreative Möglichkeiten eröffnen.

In vorangegangenen Gerüchten wurde ein Multiplayer-Modus beschrieben, bei dem bis zu 16 Spieler in mehreren Runden gegeneinander antreten. Zu den Spielmodi sollen Team-Deathmatch, ein freier Jeder-gegen-jeden-Modus sowie eine Variante mit Zielpunkten auf der Karte gehören.

Das Gameplay von “Assassin’s Creed Invictus” sei arcade-orientiert, Karten sollen auf Elementen älterer Titel basieren. Namentlich wurden Ezio und Cesare Borgia als auswählbare Charaktere genannt.

Wie steht es um Assassin’s Creed 4: Black Flag?

Ebenfalls wurde in der Vergangenheit häufig über ein Remake von “Assassin’s Creed 4: Black Flag” spekuliert. Das Projekt, das intern unter dem Codenamen “Obsidian” geführt wird, sollte Berichten zufolge Ende 2025 erscheinen. Laut Henderson wurden Ubisofts Pläne jedoch durch interne Verschiebungen beeinflusst – insbesondere durch die Verzögerung von “Shadows”, das später als geplant veröffentlicht wurde.

Gesicherte Informationen habe Henderson aber nicht: „Obsidian [Black Flag Remake] war für dieses Jahr vorgesehen, aber vielleicht wäre es sinnvoller, es später zu veröffentlichen. Noch nichts bestätigt, nur so eine Vermutung.“

Ein möglicher Veröffentlichungszeitraum wäre, sollte es wirklich zur Verschiebung kommen, demnach 2026. Auch das nächste Hauptspiel der Reihe, Codename “Hexe”, das in einem Setting des 16. Jahrhunderts in Deutschland angesiedelt sein soll, wurde womöglich verschoben:

Unabhängig davon: Die Veröffentlichung mehrerer Titel innerhalb eines Jahres wäre für Ubisoft keine einmalige Ausnahme. Bereits 2014 erschienen mit “Unity” und “Rogue” zwei Serienableger am selben Tag, ein Titel davon nur für die damals neue Konsolengeneration. Auch 2016 wurden mit zwei “Chronicles”-Spielen innerhalb weniger Monate zwei Titel der Reihe veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Invictus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren