Atomfall: Spielerzahl, Tötungsstatistiken und Teekonsum im Überblick

Mit “Atomfall” hat das britische Studio Rebellion eine postapokalyptische Spielwelt geschaffen, die sich von den vorherigen Projekten des Studios abhebt. Das Spiel ist vom historischen Windscale-Unfall der 1950er Jahre inspiriert und versetzt die Spieler in eine fiktive Quarantänezone im Norden Englands. Dort gilt es, Rätsel zu lösen, Charakteren zu begegnen und sich in einer rauen Umgebung zu behaupten. Doch wie viele Spieler zog „Atomfall“ bisher an?

Spielerzahlen und In-Game-Statistiken

“Atomfall” hat am ersten Wochenende nach Veröffentlichung die Marke von einer Million Spielern überschritten – laut Rebellion ein historischer Erfolg in der 32-jährigen Unternehmensgeschichte. An anderer Stelle ist in der Pressemeldung von 1,5 Millionen Spielern „seit dem Start letzte Woche“ die Rede.

„Wir sind hocherfreut, dass so viele Spieler Spaß an Atomfall haben“, meint Jason Kingsley CBE, CEO und Mitbegründer von Rebellion. „Dass wir in so kurzer Zeit die Marke von einer Million Spielern überschritten haben, spricht für die Kreativität und das Engagement des gesamten Teams hier bei Rebellion.“

Hierbei ist zu beachten, dass Spielerzahlen nicht mit Verkaufszahlen gleichzusetzen sind. „Atomfall“ ist sowohl im Einzelkauf als auch über den Xbox Game Pass verfügbar, wodurch die tatsächliche Anzahl verkaufter Kopien nicht direkt ersichtlich ist.

Neben der Spieleranzahl liegen auch Nutzungsdaten vor: Über 3,7 Millionen Tötungen wurden mit dem Kricketschläger ausgeführt. Eine auffällige Zahl bezieht sich auf den ersten NPC, einen Wissenschaftler, der von über 316.000 Spielern zu Beginn des Spiels getötet wurde. Ebenso britisch wie das Setting: Es wurden über vier Millionen Pasteten verzehrt und 300.000 Tassen Tee getrunken.

“Atomfall” wurde am 24. März 2025 im Early Access für Käufer der Deluxe Edition veröffentlicht, gefolgt vom allgemeinen Release am 27. März 2025 als Standardversion. Das Spiel ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter PS5, Xbox Series X/S und PC. Auch Steam Deck wird offiziell unterstützt.

In unserem Test zu „Atomfall“ hob Franzi unter anderem die konsequent umgesetzten Survival-Aspekte sowie die offene Spielstruktur positiv hervor. Gleichzeitig stieß sie aber auch auf technische Mängel wie eine schwankende Performance sowie auf ein inkonsistentes Balancing.

“Atomfall geht Back to the Survival Roots und lässt euch das Spiel wirklich selbst erkunden und das Erlebnis zu eurem ganz Eigenen werden. Diese Spielfreiheit ist einer der größten Pluspunkte der Postapokalypse und echt selten“, heißt es im Fazit weiter.

