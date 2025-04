Doom The Dark Ages: Doppelt so umfangreich wie Eternal? So viele Level bietet der düstere Shooter

Mit „Doom: The Dark Ages“ wird aller Voraussicht nach der bislang umfangreichste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe erscheinen. Neuesten Angaben zufolge könnte das neueste Werk von Entwickler id Software sogar doppelt so groß wie der Vorgänger „Doom: Eternal“ ausfallen.

Im nächsten Monat wird mit „Doom: The Dark Ages“ das nächste Spiel von id Software legendärer Shooter-Reihe erscheinen. Um das Franchise voranzubringen, gingen die Entwickler aber zunächst einige Schritte zurück: So wird nicht nur die Story ein Prequel zu den bisherigen Titeln darstellen, sondern auch das Spielgefühl wird sich stärker am ersten „Doom“ orientieren.

Was den Umfang anbelangt, haben die Entwickler jedoch eine ordentliche Schippe draufgelegt. In einem Interview versprach Game Director Hugo Martin bereits die „größten Gebiete aller Zeiten“ und jetzt ist auch bekannt, wie viele Level „Doom: The Dark Ages“ bieten wird. Demnach können sich die Fans im Vergleich zum Vorgänger „Doom: Eternal“ wohl auf doppelt so viel Inhalt freuen.

22 Level und zusätzliche Abschnitte

Wie der Content Creator Tyler McVicker (via GamesRadar) jetzt von Director Martin in Erfahrung bringen konnte, wird „Doom: The Dark Ages“ insgesamt 22 Level bieten. In seinem neusten Video verriet McVicker außerdem, dass „etwa 15 bis 20 Prozent des Spiels entweder im Atlan-Mech oder beim Herumfliegen auf dem Drachen verbracht werden“. Er hebt hervor, dass die Spieler „vier Drachenbegegnungen und drei Atlan-Begegnungen erwarten können.“

Dabei stellen die Passagen mit dem neuen Atlan-Mech McVicker zufolge „effektiv ihre eigenen Level dar, während die Drachenbegegnungen weiterhin das Standard-Doom-Slayer-Gameplay am Boden bieten, aber der Drache verwendet wird, um den Spieler zu verschiedenen Punkten zu bringen.“

Demnach enthält „Doom: The Dark Ages“ wohl doppelt so viele Abschnitte wie „Doom: Eternal“, das zum Release mit 13 Level aufwartete. Wie sich das auf die Gesamtlänge des kommenden Shooters auswirken wird, bleibt jedoch abzuwarten. Allerdings gab Game Director Martin in einem Interview bereits zu verstehen, dass die einzelnen Level etwa eine Stunde in Anspruch nehmen werden. Dementsprechend würde es wohl über 20 Stunden dauern, um die Story von „Doom: The Dark Ages“ zu beenden.

Neue Gameplay-Videos und Vorschau-Berichte

Erscheinen wird „Doom: The Dark Ages“ am 15. Mai 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Zudem fiel erst gestern das Preview-Embargo, sodass ab sofort auch mehrere brandneue Gameplay-Videos zum düsteren Shooter bereitstehen, die weitere Einblicke in das kommende Abenteuer des Doom-Slayers gewähren. Auch wir hatten bereits die Möglichkeit, das Spiel auszuprobieren: Unsere Eindrücke könnt ihr in unserem Angespielt-Bericht nachlesen.

Um möglichst viele Spieler anzusprechen, bietet „Doom: The Dark Ages“ außerdem auch jede Menge Optionen, sodass sich der Schwierigkeitsgrad individuell anpassen lässt. So können die Spieler auf Wunsch beispielsweise die Geschwindigkeit der Geschosse erhöhen und verringern oder den zugefügten Schaden sowie die Aggressivität der Gegner nach Belieben anpassen. Zudem könnte es in Zukunft möglicherweise noch weitere „Doom“-Prequels mit Mittelalter-Setting geben.

Weitere Meldungen zu DOOM: The Dark Ages.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren