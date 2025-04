Doom The Dark Ages: Gegen den Live-Service-Trend – Weshalb man auf Multiplayer verzichtete

„Doom The Dark Ages“ wird bekanntlich keinen Multiplayer-Modus bieten, da Entwickler id Software sich voll und ganz auf die Einzelspieler-Erfahrung konzentrieren wollten. In einem Interview gestand Game Director Hugo Martin jetzt, „wie gut“ es sich anfühlte, kein Live-Service-Spiel daraus zu machen.

Die ersten „Doom“-Spiele waren bekannt für ihre bahnbrechenden Multiplayer-Modi, doch im Laufe der Zeit hat sich das Franchise gewandelt, rückte immer weiter vom Mehrspieler-Part ab und fokussierte sich stattdessen auf die Einzelspieler-Erfahrung. So verfügte zuletzt auch „Doom: Eternal“ mit dem sogenannten „Battlemode“ lediglich über einen asymmetrischen Multiplayer-Modus, der nicht bei allen Spielern sonderlich gut ankam.

Für das kommende „Doom: The Dark Ages“ hat sich id Software bewusst dazu entschieden, auf die Mehrspieler-Komponente zu verzichten. Wie die Entwickler in der Vergangenheit bereits erklärt hatten, wollte man sich stattdessen auf die Kampagne konzentrieren und dort für frischen Wind sorgen. Weitere Gründe für diese Entscheidung und warum es sich „gut“ anfühlte, nicht dem Live-Service-Trend zu folgen, lieferte Game Director Hugo Martin jetzt in einem aktuellen Interview.

„Es war befreiend, kein Live-Service-Spiel daraus zu machen“

Der Entschluss, für „Doom: The Dark Ages“ keinen Multiplayer zu entwickeln, stand laut Martin „von Anfang an“ fest. Stattdessen habe man „schon früh entschieden, all seine Energie darauf zu konzentrieren, die bestmögliche Kampagne zu entwickeln“. Wie er im Gespräch mit GamesRadar außerdem verriet, wollte man die neuen Mechs bereits mit „Eternal“ umsetzen, doch der „enorme Umfang des Projekts führte dazu, dass wir Ressourcen aufteilten, um einen Multiplayer-Modus zu realisieren.“

Außerdem sei es im Zeitalter der Live-Service-Spiele nicht damit getan, einfach nur einen Mehrspieler-Part zu implementieren. Martin erläuterte: „Es ist ein Live-Service … man kann nicht einfach ein bisschen Multiplayer machen. Die Erwartung der Fans ist, dass man aufs Ganze geht. Das würde definitiv die Einzelspieler-Elemente beeinträchtigen.“ Doch abschließend gestand er: „Es war befreiend, sich ausschließlich auf Doom als Einzelspieler-Erfahrung zu konzentrieren, anstatt zu versuchen, daraus ein Live-Service-Spiel zu machen.“

Das umfangreichste Doom aller Zeiten

Durch die Entscheidung, auf einen Multiplayer-Modus zu verzichten, konnte id Software mit „Doom: The Dark Ages“ letztendlich auch das bislang umfangreichste Spiel der Reihe entwickeln. So wird der Shooter mit insgesamt 22 Level ungefähr doppelt so viel Inhalt wie sein Vorgänger bieten und auch der von Martin angesprochene Atlan-Mech konnte umgesetzt werden. Dazu kommt zudem der Drache, mit dem sich der Slayer in bestimmten Abschnitten fortbewegen kann.

Bereits in einem früheren Interview ließ Martin zudem durchblicken, dass man die „größten Gebiete aller Zeiten“ realisiert habe. Aber dennoch soll der kurzweilige Shooter-Spaß, für den das Franchise bekannt und beliebt ist, erhalten bleiben. Um eine angemessene Spielzeit zu gewährleisten, legten die Entwickler eine ungefähre Richtlinie von einer Stunde pro Level fest. Komplettisten, die alle Geheimnisse und Sammelgegenstände finden möchten, können jedoch mit deutlich längeren Spielzeiten rechnen.

Ab dem 15. Mai 2025 wird „Doom: The Dark Ages“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Am gestrigen Montag fiel das Preview-Embargo, sodass ihr unsere aktuellsten Eindrücke zum Spiel in unserem Angespielt-Bericht nachlesen könnt. Darüber hinaus stehen auch mehrere neue Gameplay-Videos bereit.

