Eidos Montreal: Umfangreiche Entlassungen bei den Deus Ex-Machern – Offizielles Statement

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Bestätigung, dass die Verantwortlichen der Embracer Group ihren Sparkurs auch im Jahr 2025 nahtlos fortsetzen.

So strich die Publisher-Gruppe bei den „Tomb Raider“-Machern von Crystal Dynamics kürzlich 17 Stellen. Wie sich einer aktuellen Mitteilung auf LinkedIn entnehmen lässt, sind in diesem Monat auch die Entwickler von Eidos Montreal von Entlassungen betroffen. So sah sich das Studio zu Maßnahmen gezwungen, die bis zu 75 Angestellte ihren Job kosten.

Ein Schritt, den Eidos Montreal damit begründete, dass es nicht möglich sei, die betroffenen Mitarbeiter nach dem Abschluss eines Projekts auf neue Projekte zu verteilen.

Das offizielle Statement im Wortlaut

„Heute haben wir unser Studio-Team darüber informiert, dass wir bis zu 75 wertvolle Mitglieder entlassen müssen, da eines unserer Projekte ausläuft“, so Eidos Montreal. „Dies spiegelt in keiner Weise ihre Hingabe oder Fähigkeiten wider.“

„Aber leider haben wir nicht die Kapazität, sie vollständig auf unsere anderen laufenden Projekte und Dienstleistungen umzuschichten.“

Das Studio weiter: „Diese äußerst talentierten und erfahrenen Fachkräfte werden nun auf den Arbeitsmarkt kommen. Wir setzen alles daran, sie in dieser Übergangsphase bestmöglich zu unterstützen.“

„Eidos Montreal bleibt weiterhin engagiert, seine anderen aktuell in Entwicklung befindlichen Projekte zu realisieren“, heißt es zu den aktuellen Projekten von Eidos Montreal abschließend.

Nicht die einzige Entlassungswelle der näheren Vergangenheit

Zuletzt war das Studio für Titel wie „Shadow of the Tomb Raider“ oder „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ verantwortlich. Zudem machte Eidos Montreal in der Vergangenheit mit dem Reboot von „Thief“ und der „Deus Ex“-Reihe auf sich aufmerksam. Bereits Anfang 2024 setzte die Embracer Group bei Eidos Montreal den Rotstift an und nahm umfangreiche Sparmaßnahmen vor.

In diesem Zusammenhang entschied sich der Publisher nicht nur dazu, ein „Deus Ex“-Projekt einzustellen, das sich bei Eidos Montreal in Entwicklung befand. Darüber hinaus mussten die Verantwortlichen des Studios im Januar 2024 97 Mitarbeiter entlassen.

Woran Eidos Montreal aktuell arbeitet, ist unklar. Zu möglichen neuen Projekten des kanadischen Studios machte die Embracer Group zuletzt nämlich keine Angaben.

