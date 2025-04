Metal Gear Solid 3: Kontroverser Modus kehrt zurück – Altersfreigabe aus den USA liefert Details

Aufgrund der teilweise expliziten Gewaltdarstellung und der sexuellen Inhalte wurde das Remake zu "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" in den USA mit dem M-Rating für ein volljähriges Publikum versehen. Wie sich der Beschreibung des ESRB entnehmen lässt, feiert ein Modus ein Comeback, der heutzutage für Kontroversen sorgen könnte.

Im Sommer kehrt „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ in Form eines technisch und spielerisch optimierten Remakes zurück. Da im Zuge von Remakes gerne einmal Inhalte gestrichen werden, stellte sich natürlich die Frage, ob das Ganze auch für „Metal Gear Solid 3“ gilt.

Zumindest bezüglich des „Peep Show Theatre“-Modus aus dem Original herrscht nun Klarheit. In den USA versah das Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ kürzlich mit einer Altersfreigabe und verpasste dem Stealth-Abenteuer das M- beziehungsweise Mature-Rating für ein volljähriges Publikum.

Eine Einstufung, die in den USA unter anderem auf die sexuellen Inhalte zurückzuführen ist. Darunter dem angesprochenen „Peep Show Theatre“-Modus, der reichlich nackte Haut bietet und auch im Remake freigeschaltet werden kann.

Was hat es mit dem Peep Show Theatre auf sich?

Das „Peep Show Theatre“ gehörte zu den freischaltbaren Boni der „Subsistence“- und HD-Versionen von „Metal Gear Solid 3“. Der Modus umfasste alle Szenen, in denen die Spionin Eva in Unterwäsche zu sehen ist und bot den Spielern die Möglichkeit, die Kamera frei zu bewegen, um ihren Körper näher zu betrachten.

Während Entwickler anderer Remakes sexuelle Inhalte dieser Art zuletzt entfernten, bildet die Neuauflage von „Metal Gear Solid 3“ hier also eine Ausnahme.

Das ESRB beschreibt die entsprechenden Inhalte wie folgt: „Das Spiel enthält einige anzügliche/sexuelle Inhalte. Ein Mann, der die Brüste einer Frau begrapscht, Nahaufnahmen von tiefem Dekolleté, eine Figur, die kurz den Schritt eines Mannes begrapscht, sowie ein Peep Demo Theatre, das es Spielern ermöglicht, Zwischensequenzen des Körpers einer weiblichen Figur aus der Ich-Perspektive zu betrachten.“

Kein Abenteuer für Zartbesaitete

Neben den sexuellen Inhalten führte auch die Gewaltdarstellung im Remake zum M-Rating in den USA. Diesbezüglich ergänzte das ESRB: „Der Kampf wird durch realistische Schussgeräusche, Schmerzensschreie und Blutspritzer-Effekte hervorgehoben. In einigen Nahkämpfen können Spieler die Kehlen von Feinden aufschlitzen, was zu großen Blutspritzern führt.“

Zudem enthält das Remake Zwischensequenzen, die explizite Gewalt wie brennende Menschen oder Charaktere, die „mehrfach erschossen werden“, darstellen.

Das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ erscheint am 28. August 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Auf der PS5 dürfen sich die Spieler auf eine Rückkehr des „Snake vs. Monkey“-Modus freuen.

Sobald die Spieler diesen freigeschaltet haben, können sie in der Welt von „Metal Gear Solid 3“ Jagd auf die Affen aus „Ape Escape“ machen. Auf der Xbox Series X/S ersetzten die Entwickler die Affen durch andere Figuren.

Weitere Meldungen zu Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

