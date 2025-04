NieR Automata: Retter japanischer Games-Industrie – Yoko Taro reagiert auf Aussagen von Ex-PlayStation-Chef

Der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida, der Sony im vergangenen Januar nach 31 Jahren verlassen hatte, sprach kürzlich in einem Interview über die japanische Spieleindustrie und wie die Entwickler versuchten, den Stil westlicher Videospiele nachzuahmen – bis zum Jahr 2017. In diesem Jahr wurde nämlich „NieR: Automata“ veröffentlicht, das laut Yoshida einen Wendepunkt für die Branche in Japan darstellte.

Durch seinen weitreichenden Einfluss habe das Action-Rollenspiel die Branche Yoshida zufolge „wiederbelebt“ und dafür gesorgt, dass japanische Entwickler wieder „japanische Dinge machten“. Diese lobenden Worte gingen natürlich auch an „NieR“-Schöpfer Yoko Taro nicht spurlos vorbei, der sich jetzt mit einer Anekdote zur Entwicklung von „Automata“ zu Wort meldete.

„Du bist nicht in der Lage, Spiele für das Ausland zu machen“

In einem Beitrag (via Siliconera) auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) teilte Taro zunächst das Interview mit Yoshida und bedankte sich für seine Aussagen. Dann verriet er, dass Yosuke Saito, der Produzent von „NieR: Automata“, ihm ausdrücklich „befohlen“ habe, ein Spiel zu entwickeln, das sich ausschließlich an den japanischen Markt richtet und internationale Kritiken bewusst ausblendet.

„Ich weiß noch, dass er so etwas sagte wie: Yoko, du bist nicht in der Lage, Spiele für das Ausland zu machen, also gib (wenigstens) dein Bestes für den japanischen Markt“, ergänzte Taro. Daraufhin antwortete Saito auch selbst und schrieb: „Das habe ich nicht genau so gemeint. Ich meinte, weil wir Japaner sind, müssen wir uns nicht extra anstrengen, um ein ausländisches Publikum anzusprechen. Wir können wahrscheinlich rund eine Million Menschen weltweit ansprechen, die ein japanisches Spiel spielen möchten, das von einem Japaner entwickelt wurde (dem einzigartigen Yoko Taro!).“

NieR feiert dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum

Letztendlich lagen die beiden Entwickler mit ihrer Entscheidung richtig und so konnte „NieR: Automata“ nicht nur einen positiven Einfluss auf die japanische Branche nehmen, sondern wurde auch weltweit zu einem Hit. So konnte sich das 2017 veröffentlichte Action-RPG bis zum Dezember des vergangenen Jahres bereits mehr als neun Millionen Mal verkaufen.

Allerdings warten die Fans seit der Veröffentlichung von „Automata“ auch auf eine Fortsetzung der Reihe. 2021 erschien mit „NieR Replicant“ lediglich eine Neuauflage des ersten Teils, doch in der Vergangenheit deuteten die Entwickler bereits mehrfach ihr Interesse an, an einem neuen „NieR“ zu arbeiten.

Möglicherweise könnte die Ankündigung in diesem Jahr erfolgen, pünktlich zum 15. Geburtstag der Reihe. Passend dazu hat Square Enix auch schon ein großes Jubiläumsevent angekündigt, dass am 19. April 2025 stattfinden wird.

Weitere Meldungen zu NieR Automata.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren