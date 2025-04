Nintendo Switch 2: Länge der Direct-Präsentation und Treehouse-Streams mit Gameplay angekündigt

Am morgigen Dienstag wird Nintendo die Switch 2 in einer ausführlichen Direct-Präsentation vorstellen. Jetzt haben die Japaner bekannt gegeben, wie lang die Show andauern wird. Außerdem wurden für die nächsten Tage Treehouse-Streams angekündigt, um jede Menge Gameplay zu zeigen.

Morgen um diese Zeit werden sich sämtliche Geheimnisse rund um die Switch 2 höchstwahrscheinlich gelüftet haben: Nachdem Nintendo die neue Konsole bislang nur in einem kurzen Teaser-Video präsentierte und so einen ersten Blick auf das leicht überarbeitete Design gewährte, steht für morgen nämlich eine ausführliche Direct-Präsentation an.

Im Rahmen des Events wird Nintendo voraussichtlich detaillierte Informationen zur Switch 2 liefern, einschließlich technischer Spezifikationen, des Veröffentlichungsdatums und des Verkaufspreises. Nintendo hat jetzt außerdem die geplante Dauer der morgigen Direct bekannt gegeben und die begleitenden Treehouse-Streams angekündigt, in denen ausführliches Gameplay der Switch 2 gezeigt wird.

Laufzeit der Switch-2-Direct und Treehouse-Streams am 3. und 4. April

Stattfinden wird die Nintendo Direct zur Switch 2 wird am 2. April 2025 um 15 Uhr deutscher Zeit und „ungefähr 60 Minuten“ in Anspruch nehmen. Das haben die Verantwortlichen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bestätigt. In einem weiteren Beitrag wurden schließlich die Treehouse-Streams angekündigt, bei denen in der Regel Nintendo-Mitarbeiter und Entwickler die neuesten Spiele spielen und über den Entwicklungsprozess sprechen.

Die beiden angekündigten Streams werden jeweils am 3. und 4. April 2025 um 16 Uhr unserer Zeit beginnen. Die genaue Länge und die detaillierten Inhalte der Streams wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben. Es wurde jedoch bestätigt, dass die Zuschauer umfangreiches Hands-on-Gameplay von Switch-2-Spielen erwarten können. Da Nintendo direkt zwei Streams angekündigt hat, ist davon auszugehen, dass sich die Spieler über jede Menge Material freuen können.

Wann beginnen die Vorbestellungen für die Switch 2?

Höchstwahrscheinlich wird man im Zuge der Direct-Präsentation nicht nur den Launch-Termin der Switch 2 erfahren, sondern auch, wann mit dem Start der Vorbestellungen zu rechnen ist. In den letzten Tagen tauchten bereits Hinweise auf, dass die Pre-Order-Phase direkt im Anschluss an die Direct starten könnten. Darauf deutete eine aktuelle Mitteilung von Best Buy Canada hin. Den internen Dokumenten eines großen US-Händlers nach könnten die Vorbestellungen aber auch erst am 9. April starten.

Zudem gehen die Dokumente des Händlers davon aus, dass die Switch 2 bereits am ersten Tag des Vorverkaufs vergriffen sein wird, da Nintendo nur eine begrenzte Anzahl an Geräten zur Verfügung stellt. Allerdings ließ Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa in der Vergangenheit bereits durchblicken, dass man Lieferengpässe so gut wie möglich vermeiden möchte. Im Vergleich zur ersten Switch plant man, „mit einem ausreichend großen Kontingent zum Launch einen Startsprint“ zu ermöglichen.

