Nintendo Switch: Gescheiterter Vorgänger soll Third-Party-Unterstützung erschwert haben

Die Nintendo Switch ist ein voller Erfolg. Wie das japanische Unternehmen erst im Februar mitteilen konnte, erreichte die kleine Hybridkonsole den massiven Meilenstein von über 150 Millionen verkauften Exemplaren.

Und das, obwohl dem Gerät wohl noch immer das Scheitern der Wii U anhaftete. Dies meinten zwei ehemalige Marketingleiter von Nintendo, die nun in ihrem Podcast über das Thema sprachen. Laut Kit Ellis und Krysta Yang sollte die kommende Nintendo Switch 2 dieses Problem nicht mehr haben.

Drittanbieter sollen skeptisch gewesen sein

Ellis und Yang sprachen in ihrem Podcast „Kit & Krysta“ über ihre Zeit bei Nintendo, in der das Unternehmen darum kämpfte, Third-Party-Partner für die 2017 erschienene Nintendo Switch zu gewinnen. Dies soll laut den ehemaligen Marketingmitarbeitern nicht allzu einfach gewesen sein, da die Unternehmen noch immer den Misserfolg der 2012 veröffentlichten Wii U vor Augen hatten.

„Der Übergang von der Wii U zur Switch 1 war für Nintendo von der Drittanbieter-Seite ziemlich hart“, so Yang. „Sie kamen gerade von einer Konsole, die, offen gesagt, nicht erfolgreich und ein ziemlicher Fehlschlag war. Die Unterstützung von Drittanbietern für eine Nintendo-Plattform zu bekommen, war zu dieser Zeit wirklich schwierig. Wir waren dabei, wir haben es beobachtet.“

Die Wii U war der Nachfolger der ebenfalls sehr erfolgreichen Nintendo Wii. Die Wii U konnte sich weltweit jedoch gerade einmal etwas mehr als 13,5 Millionen Mal verkaufen – ein dicker Misserfolg für die Japaner. Nach der Ankündigung der Nintendo Switch 2 zeigten sich Analysten besorgt, dass der kommenden Konsole das gleiche Schicksal wie der Wii U drohen könnte.

Das Konzept der Switch habe sich bewährt

Diese Sorge teilen Kit Ellis und Krysta Yang jedoch nicht. Die Switch 2 sei zwar ein neues System, dieses hätte sich jedoch durch den Vorgänger schon bewährt.

„Die Leute verstehen, was ein Hybridsystem ist“, so Ellis in dem kürzlich ausgestrahlten Podcast. „Es gibt immer mehr Steam Decks und Steam-Deck-ähnliche Geräte. Wir haben PlayStation Portal. Die Leute können sich mit der Idee anfreunden: Ja, es gibt dieses Ding, mit dem man Spiele auf einem Fernseher spielen kann, aber man kann auch mit einem Handheld spielen. Das ist keine Hürde mehr, die die Leute überwinden müssen.“

„Man muss sich bei diesen großen Drittanbietern nicht mehr beweisen. Man hat sich selbst bewiesen“, stimmt Yang zu. „Jetzt befinden sie sich in einer ganz anderen Situation, in der so viele dieser großen Drittanbieter-Entwickler unbedingt Teil einer Nintendo-Plattform sein wollen, um Zugang zu diesem riesigen Nintendo-Publikum zu haben. Es sind wirklich aufregende Zeiten für die Third-Party-Unterstützung auf der Switch.“

Mehr zu der kommenden Switch 2 will Nintendo schon am morgigen 2. April verraten. In einer Nintendo Direct wird die Hybridkonsole ab 15 Uhr deutscher Zeit offiziell vorgestellt.

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Nintendo Wii U, Wii U.

