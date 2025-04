PlayStation: Modernste Grafik keine Priorität mehr? Ehemaliger Sony-Manager fordert Umdenken

PlayStation ist bekannt für visuell beeindruckende Spiele wie „God of War“ oder „Horizon: Forbidden West“. Doch modernste Grafik allein sei heutzutage nicht mehr ausreichend. Diese Ansicht teilte jetzt der ehemalige Sony-Manager Shuhei Yoshida, der ein Umdenken fordert.

Die PlayStation-Konsolen von Sony sind seit jeher dafür bekannt, Videospiele mit einem hohen Maß an visuell beeindruckender Qualität zu bieten. Exklusivtitel wie beispielsweise „God of War“ – das zudem als eindrucksvoller „One-Shot“ entwickelt und ohne sichtbare Schnitte oder Ladebildschirme inszeniert wurde – oder „Horizon: Forbidden West“ zählen nach wie vor zu den Titeln mit der besten Grafik.

Doch mittlerweile sei eine moderne Präsentation mit der neuesten Technik allein nicht mehr ausreichend, um die Spieler zu begeistern. Darüber sprach Shuhei Yoshida, der ehemalige PlayStation-Manager der im vergangenen Januar nach 31 Jahren seinen letzten Arbeitstag bei Sony hatte, jetzt in einem Interview. Er forderte das japanische Unternehmen zu einem Umdenken auf.

Sony sollte sich nicht mehr nur auf die Grafik konzentrieren

In einem Interview mit AV Watch (via GamesRadar) blickte Yoshida auf die Geschichte der PlayStation zurück und hielt fest: „Bis jetzt wurde die DNA von PlayStation von Werten wie modernster Grafik bestimmt, die seit Kutaragi-sans Zeiten Bestand haben. Das haben die Benutzer auch von PlayStation-Spielen erwartet.“ Doch diese Strategie, den Fokus auf die Grafik zu legen, müsse Sony laut Yoshida überdenken.

„Selbstverständlich halte ich es für wichtig, denjenigen, die es wünschen, die bestmögliche Grafikqualität zu liefern. Doch um bei einem breiten Publikum weiterhin Anklang zu finden, müssen wir unsere Denkweise zwangsläufig anpassen“, erklärte Yoshida, der von 2008 bis 2019 als Präsident die Geschicke der SCE Worldwide Studios lenkte. Damit dürfte Yoshida auch auf die stetig steigenden Kosten und den enormen Aufwand anspielen, die mittlerweile für die Entwicklung von Triple-A-Titeln erforderlich sind.

Astro bot als Beweis, dass Grafik nicht alles ist

Dass eine modernste Grafik nicht immer zwingend notwendig ist, um Erfolg zu haben, beweist Nintendo mit seinen Spielen beispielsweise schon seit Jahren. Aber auch Sony brachte zuletzt Titel wie beispielsweise „Astro Bot“ hervor, womit eindrucksvoll bewiesen wurde, dass auch kleine Spiele Großes bewirken können. So mauserte sich das kunterbunte Jump & Run zum erfolgreichsten PS5-Spiel des vergangenen Jahres und wurde im Rahmen der Game Awards 2024 auch zum Spiel des Jahres gewählt.

Dennoch wird Sony wohl auch zukünftig an seinen Blockbuster-Titeln mit millionenschwerer Grafik festhalten. Erst im Januar tauchten Hinweise auf, dass die First-Party-Spiele der PlayStation Studios künftig vermehrt auf die Decima Engine von „Horizon“-Entwickler Guerrilla Games setzen. Der leistungsfähige Grafikmotor wurde zuletzt auch von Hideo Kojima auserwählt, um „Death Stranding“ und die kommende Fortsetzung „Death Stranding 2: On the Beach“ zu realisieren.

