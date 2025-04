PS Plus Essential: April 2025 – Neue Titel jetzt für PS5 und PS4 verfügbar

PS Plus Essential:

Sony hat die PS-Plus-Essential-Spiele für April 2025 freigeschaltet. Abonnenten können ab sofort drei Neuzugänge in ihre Spielebibliothek hinzufügen.

Mit dem Beginn eines neuen Monats aktualisiert Sony regelmäßig das Angebot für die Essential-Stufe des Abonnementdienstes PlayStation Plus. Die Auswahl für April 2025 wurde bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Heute erfolgte im PlayStation-Store deren Freischaltung.

PS Plus Essential im April 2025 – diese Spiele sind enthalten

Der Essential-Katalog wird im April um drei Spiele erweitert. Dazu zählt unter anderem „RoboCop: Rogue City“, das im November 2023 für PS5 veröffentlicht wurde. Ebenfalls neu im Angebot sind „The Texas Chain Saw Massacre“ und das Rollenspiel „Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory“.

RoboCop: Rogue City | PS5

Veröffentlicht im November 2023

Metascore: 72

User-Score: 8.1

Score im PS Store: 4.36/5

Preis im PlayStation Store: 59,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

The Texas Chain Saw Massacre | PS4, PS5

Veröffentlicht im August 2023

Metascore: 72

User-Score: 6.4

Score im PS Store: 4.21

Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4

Veröffentlicht im Januar 2018

Metascore: 73

User-Score: 7.7

Score im PS Store: 4.65

Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro / 9,99 Euro im Sale

Produkteintrag im PS Store

Zeitgleich mit der heutigen Freischaltung wurden die Essential-Titel aus dem März 2025 aus dem Angebot entfernt. Nutzer, die sich diese Titel zuvor gesichert hatten, können sie weiterhin spielen, solange das Abonnement aktiv ist. Auch die April-Neuzugänge für PS Plus Essential bleiben wie gewohnt nur eine begrenzte Zeit im Angebot, müssen also rechtzeitig in die persönliche Bibliothek gepackt werden.

PS Plus Extra und Premium im April 2025

Die nächste große Ankündigung im Rahmen von PlayStation Plus folgt am 9. April 2025. Dann wird Sony die Neuzugänge für die Extra- und Premium-Stufen des Dienstes bekanntgeben. Die Freischaltung dieser Titel erfolgt voraussichtlich am darauffolgenden Dienstag, den 15. April 2025.

Zu beachten ist, dass im April 2025 einige Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium genommen werden. Unsere Übersicht verrät, um welche Games es sich handelt.

