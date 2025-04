Resident Evil: Große Worte – Neuer Kinofilm soll anders als alle bisherigen sein

Capcoms „Resident Evil“-Franchise hat bereits sieben Kinoadaptionen hervorgebracht, während der erste Film 2002 erschien und Schauspielerin Milla Jovovich und ihre Figur Alice in den Mittelpunkt rückte. Doch trotz kommerziellen Erfolgs konnten die Filme die Fans der Videospielvorlage nie zufrieden stellen, da man sich zu weit vom Ausgangsmaterial entfernte und den Fokus zu sehr auf die Action statt auf den Horror legte.

Im Mai 2017 kündigte man einen Neustart der Filmreihe an und das Ergebnis war „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“, der 2021 in die Kinos kam und darauf abzielte, den Horror und die Atmosphäre der beiden ersten Spiele einzufangen. Diese Idee kam bei den Fans gut an, doch letztendlich scheiterte es an der Umsetzung: Zu viele Handlungsstränge und Figuren wurden in einen Film gequetscht, während die Qualität eher einem B-Movie glich – der Erfolg an den Kinokassen blieb aus.

Jetzt wagen die Verantwortlichen von Sony und Constantin Film den nächsten Anlauf und bringen einen neuen „Resident Evil“-Film auf die Leinwand, der bereits im kommenden Jahr Premiere feiern soll. Für die Regie wird sich Zach Cregger verantwortlich zeichnen, der im Vergleich zu den bisherigen Filmen jedoch einige Dinge anders machen soll. Das hat er nun selbst angekündigt.

„Mein Film wird im Geiste dieser Spiele aufgebaut sein“

Am gestrigen Montag sprach Cregger bei seinem Auftritt auf der CinemaCon-Präsentation von Sony Pictures (via IGN) vor einem Publikum aus Kinobesitzern und Pressevertretern über sein „Resident Evil“-Projekt und versprach, dass es „anders als alle vorherigen Filme“ sein werde. „Es gibt in fast jedem Resident-Evil-Spiel einen Moment, in dem man sich in einem dunklen Gang wiederfindet, die Gesundheit fast auf null sinkt und es keinen Weg mehr gibt. Man muss durch, aber man weiß, dass in der Dunkelheit etwas Schreckliches auf einen wartet“, so Cregger.

Er ergänzte: „Das ist ein Nervenkitzel, den die Resident-Evil-Spiele perfektioniert haben. Mein Film wird im Geiste dieser Spiele aufgebaut sein und einem zentralen Protagonisten von Punkt A nach Punkt B folgen, während er tiefer in die Hölle hinabsteigt.“ Klingt danach, als würde Cregger den Wunsch der Fans erfüllen und sich endlich mehr auf den Horroraspekt der Spiele konzentrieren. Auch The Hollywood Reporter berichtete bereits, dass „sich das neue Projekt eindeutig in Richtung Horror“ bewegt. „Es soll auch Elemente eines Überlebensthrillers in der Wildnis enthalten.“

Diese Darsteller sind im Gespräch

Diese Ausrichtung würde auch zu Cregger passen, dessen Durchbruch mit dem Horrofilm „Barbarian“ im Jahr 2022 gelang, bei dem er Regie führte und sich für das Drehbuch verantwortlich zeichnete. Für den kommenden „Resident Evil“-Film arbeitete er gemeinsam mit Shay Hatten („John Wick: Kapitel 4“) am Skript. Zur Handlung liegen bislang aber noch keine offiziellen Details vor.

Zuletzt berichtete der Hollywood-Insider Daniel Richtman davon, dass der Film angeblich „von einem unglücklichen Kurier, der ein Paket in ein abgelegenes Krankenhaus liefern soll“, handeln könnte. Für die Hauptrolle ist angeblich Austin Abrams im Gespräch, bekannt aus der Serie „Euphoria“. Ihm zur Seite könnte laut Berichten Mikey Madison stehen, die erst kürzlich für ihre Leistung in „Anora“ mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Weitere Neuigkeiten rund um „Resident Evil":

Die Dreharbeiten zum neuen „Resident Evil“-Film von Cregger sollen im Sommer beginnen, während der Kinostart in den USA am 18. September 2026 erfolgen soll. Hierzulande wird der Horrorstreifen voraussichtlich bereits einen Tag früher – 17. September 2026 – seine Premiere feiern.

