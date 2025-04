Roblox: Mehr Registrierungen als Menschen auf der Welt?

Die Nutzerzahlen von Online-Gaming-Plattformen entwickeln sich recht unterschiedlich. Einige Spiele verschwinden nach wenigen Jahren in der Bedeutungslosigkeit, während andere sich langfristig etablieren. Eine dieser Plattformen ist „Roblox“ – ein digitales Ökosystem, das seit fast zwei Jahrzehnten existiert und weltweit genutzt wird.

Berichten zufolge ist die Zahl der Registrierungen in den vergangenen Jahren nahezu explodiert und soll mittlerweile die Zahl der weltweit lebenden Menschen überschreiten.

Mehr als 8 Milliarden Registrierungen?

Grund zur Annahme liefert ein in „Roblox“ verfügbares Projekt namens “New User Machine”, wie unter anderem Gamerant berichtet. Dieses visualisiert in Echtzeit die kumulierte Zahl der registrierten Konten bei „Roblox“. Ein auf Reddit veröffentlichter Screenshot zeigt eine Nutzerzahl von 8.228.760.226. Zum gleichen Zeitpunkt lag die geschätzte Weltbevölkerung laut Worldmeter bei rund 8,214 Milliarden Menschen.

Trotz der beeindruckenden Gesamtzahl, die auch auf Romonitorstats genannt wird, relativiert sich der Wert bei genauerer Betrachtung. Die Angabe bezieht sich offensichtlich auf jemals erstellte Konten und längst nicht auf aktive Nutzer. Das bedeutet, dass auch gelöschte, doppelte oder automatisierte Konten mitgezählt werden.

Diese Einschränkung wird auch in der Community diskutiert. So fragte jemand auf Reddit, ob die Zählung gekündigte Konten wertet, worauf ein Nutzer antwortete: „Ja, weil es von der Benutzernummer abhängt.“

Ein weiterer Kommentator bringt die Zusammensetzung der Nutzerzahlen basierend auf seiner eigenen Wahrnehmung recht zynisch in Relation: „70 % Bots, 20 % vergessene/gesperrte Konten, 8 % alternative Konten, 1 % Kinder, 1 % andere.“

Fest steht, dass die Zahl registrierter Konten keinesfalls mit der tatsächlichen Zahl der Spieler gleichgesetzt werden kann, was für die meisten Free-to-Play-Games gilt. Dafür spricht im Fall von „Roblox“ auch eine Angabe aus dem vergangenen Jahr: Im Oktober 2024 sollen es „nur“ 6,5 Milliarden Registrierungen gewesen sein, ein Jahr zuvor 5 Milliarden, was für zunehmende KI-Aktivitäten sprechen könnte.

Wie viele Nutzer sind aktiv?

Im Internet lassen sich einige aussagekräftigere Zahlen finden: Im dritten Quartal 2024 erreichte „Roblox“ Berichten zufolge 88,9 Millionen täglich aktive Nutzer – ein Anstieg um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahlen deuten ebenfalls darauf hin, dass 34 Millionen dieser täglich aktiven Konten Nutzern unter 13 Jahren zuzuordnen sind, während 53,6 Millionen zu Personen ab 13 Jahren gehören – zumindest laut der genannten Altersangabe. Die monatlich aktive Nutzerschaft lag im selben Jahr bei rund 380 Millionen. „Roblox“ ist damit nach wie vor eine der meistgenutzten Plattformen im Gaming-Bereich.

In der Vergangenheit wurde „Roblox“ mehrfach vorgeworfen, Zahlen künstlich zu erhöhen, was das Unternehmen stets zurückwies. Doch auch an anderen Stellen gab es Kritik:

„Roblox“ wurde im Jahr 2006 veröffentlicht und ist als kostenlose Plattform für PC, mobile Geräte und Konsolen verfügbar. Nutzer benötigen ein Konto, um Zugang zu den Inhalten und sozialen Funktionen zu erhalten. Die Plattform ist weltweit zugänglich und in mehreren Sprachen verfügbar.

