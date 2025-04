Spider-Man Brand New Day: Starttermin des neuen MCU-Kinofilms endlich enthüllt!

Nicht zuletzt aufgrund des überwältigenden Erfolgs von „Spider-Man: No Way Home“ war eine Fortsetzung in Form von „Spider-Man 4“ nur eine Frage der Zeit. Nachdem es in den letzten Monaten immer wieder vereinzelte Updates und Leaks gab, hat Filmstudio Sony Pictures im Rahmen der CinemaCon 2025 die Bombe platzen lassen: Der vierte MCU-Kinofilm rund um die freundliche Spinne um die Nachbarschaft hat endlich einen Termin und Titel!

Der nächste Teil der Reihe heißt offiziell „Spider-Man: Brand New Day“ und startet am 31. Juli 2026 in den US-amerikanischen Kinos (via Variety). Ein deutscher Kinostart steht aktuell noch nicht fest, doch da neue Filme hierzulande in der Regel donnerstags starten, könnten deutsche Spidey-Fans das nächste MCU-Abenteuer des Netzschwingers womöglich schon ab dem 30. Juli 2026 anschauen. Das offizielle Filmlogo findet ihr weiter unten im Artikel.

Brand New Day wird ein Neuanfang für Spider-Man

Während des Sony-Panels auf der Filmmesse konnte Hauptdarsteller Tom Holland („Uncharted“) nicht vor Ort sein. Derzeit dreht der Peter-Parker-Mime mit Christopher Nolan („The Dark Knight“, „Oppenheimer“) das mythische Historienepos „The Odyssey“. Dennoch hatte sich Tom Holland etwas Zeit genommen, um eine kurze Videonachricht für die Fans aufzuzeichnen. In dieser sagt er, er wisse, dass „No Way Home“ mit einem „riesigen Cliffhanger“ geendet habe.

Aus diesem Grund sei „Spider-Man: Brand New Day“ in seinen Augen „ein Neuanfang. Genau das ist es. Das ist alles, was ich sagen kann. Das ist alles, was ich sagen darf. Und ich bin schon weit darüber hinaus, Spoiler zu verraten, also macht euch keine Sorgen. Das werde ich heute nicht tun.“

Dafür war Regisseur Destin Daniel Cretton („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“) persönlich vor Ort und gab ein Update zur Produktion des kommenden „Spidey“-Kinofilms. Die Dreharbeiten für „Brand New Day“ sollen dem Filmemacher zufolge im Sommer 2025 starten. Derzeit würde Cretton, der ebenfalls beim kommenden „Naruto“-Film Regie führen wird, gemeinsam mit seinem Team „die nächste Phase dieser erstaunlichen Figur“ im MCU erforschen.

„Wir alle machen uns täglich Gedanken über den Anzug, wie man schwingt, wie man ein Ereignis, eine emotionale Geschichte und ein Erlebnis erschafft, die wir noch nicht gesehen haben. […] „Ich wünschte wirklich, ich könnte euch unser gesamtes Team vorstellen, das sich für diesen Film ins Zeug legt. Sie sind unglaublich, und ihr werdet ihre erstaunliche Arbeit sehen, wenn Spider-Man: Brand New Day in die Kinos kommt.“

Wie der Titel des MCU-Kinofilms bereits andeutet, könnte sich dieser an der gleichnamigen Comicreihe aus dem Jahr 2008 orientieren. Nach einem Deal mit dem Dämon Mephisto, den Peter eingegangen ist, um das Leben seiner Tante May zu retten, hat die Welt Spider-Mans wahre Identität vergessen. Darüber hinaus hat Pete nie seine große Liebe Mary Jane geheiratet und auch ihre gemeinsame Tochter wurde nie geboren. Dafür ist Marvel-Schurke Harry Osborn wieder da.

In „Spider-Man: Brand New Day“ übernimmt Tom Holland erneut die Hauptrolle. Des Weiteren wurde Sadie Sink („Stranger Things“) für eine noch unbekannte Rolle im Marvel-Film verpflichtet. Den Posten des Regisseurs bekleidet Destin Daniel Cretton. Als Produzenten fungieren Amy Pascal („Spider-Man: Across the Spider-Verse“) und Kevin Feige („Avengers: Infinity War“).

„Spider-Man: Brand New Day“ startet am 31. Juli 2026 in den US-amerikanischen Kinos. Ein deutscher Kinostart steht noch nicht fest.

Das offizielle Filmlogo für „Spider-Man: Brand New Day“.

